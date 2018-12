El expresidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, gran protagonista de la política mundial durante su mandato entre finales de la década del 80 y principios de la del 90, murió la noche del viernes a los 94 años de edad.

El portavoz de la familia, Jim McGrath, dijo que Bush falleció poco después de las 10:00 p.m. del viernes, ocho meses después de la muerte de su esposa, Barbara Bush.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the passing of the 41st President of the United States of America this evening at 10:10pm CT at the age of 94. pic.twitter.com/XUPgha2aUW