Miami - Más de 80,000 personas han apoyado una petición en la plataforma Change.org para que las autoridades cierren de "inmediato" una "casa del terror" en Tennessee, porque es "una cámara de tortura encubierta en la que drogan a los clientes y se producen agresiones sexuales".

La petición fue iniciada hace una semana por Frankie Towery, quien acusa a los responsables de "McKamey Manor" de ocasionar a sus clientes "daños psicológicos y físicos" que necesitan ser atendidos por profesionales y quiere recolectar 150,000 firmas para presionar a que cierren esa atracción típica de la época de Halloween.

Russ McKamey, dueño de la casa del terror, aunque no quiso confirmar "qué parte de las acusaciones son verdad y cuáles no", dijo al diario The Washington Post que allí no se producen "ni torturas ni actividades ilegales".

"McKamey Manor" está situada en Summertown (Tennessee) y se anuncia como una experiencia "agresiva" en su propia página web.

La empresa se jacta de ofrecer al cliente la posibilidad de vivir "su propia película de terror" y advierte de que esta experiencia no es recomendable para mujeres embarazadas, personas claustrofóbicas o con problemas respiratorios o de corazón.

Además, en su página web advierte de que cada visita puede durar hasta diez horas, solo pueden entrar una o dos personas al mismo tiempo y cada experiencia ha sido personalizada basada en los miedos de cada uno.

"Cada visitante será puesto a prueba física y mentalmente hasta que no pueda más", informa el sitio web.

Haber pasado un examen físico y de drogas y firmar un documento de cuarenta páginas en el que el aspirante renuncia a emprender acciones judiciales son algunos de los requisitos para participar en esta experiencia que desafía tu cuerpo y tu mente "al límite".

Los aspirantes tienen que ver un documental de casi dos horas en el que se muestra la experiencia de algunos participantes.

El recorrido completo dura diez horas y quien lo complete puede ganar hasta 20,000 dólares.

Towery, que se supone que pasó por "McKamey Manor", dice que los responsables "realizan estudios para encontrar a la persona más débil y más fácilmente manipulable para iniciar la caza y si no creen que lo seas, no te permiten participar".

A juicio del promotor de la petición, Russ McKamey no ha sido detenido hasta ahora ni la casa del terror cerrada solo por los "vacíos legales" existentes en torno al tipo de negocio que maneja.

A pesar de que durante la experiencia existe una "palabra de seguridad" para detener la representación, hay participantes que aseguran que la tortura continuó incluso habiéndola dicho, asegura.

"Un hombre fue torturado de forma tan extrema que se desmayó en varias ocasiones y los trabajadores solo pararon porque creyeron que estaba muerto, añade Towery.