Un vídeo donde aparece la recién juramentada congresista de origen boricua por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, bailando sobre el techo de un edificio se hizo viral en Twitter.

Las imágenes fueron sacadas de un vídeo publicado en 2010 por estudiantes de Boston University, donde la congresista demócrata se graduó en 2011 de Economía y Relaciones Internacionales.

El audiovisual, que está inspirado en otros vídeos, se titula “Phoenix - Lisztomania - Boston University Brat Pack Mashup”, fue publicado por Julian Jensen.

El tuit fue publicado con la intención de criticar a la legisladora, quien derrotó sorpresivamente en junio de 2018 a Joseph Crowley, el número cuatro de la entonces minoría demócrata en la Cámara de Representantes estadounidense.

“Aquí está la comediante favorita de Estados Unidos que actúa como la imbécil sin sentido que es”, escribió @AnonymousQ1776 junto a las imágenes.

Un sinnúmero de usuarios salieron en defensa de la congresista tras la publicación del vídeo.

Hasta ahora, la congresista no ha hecho ningún comentario sobre el vídeo. La grabación en Twitter lleva más de 9 millones de reproducciones.

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! ????



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6