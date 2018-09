Redding California — Tras causar el cierre de un sector de una importante autopista en el norte de California, un feroz incendio casi se triplicó de tamaño durante la noche, solo semanas después de que otro siniestro dejó ocho muertos y vecindarios en ruinas cerca de allí, dijeron el jueves funcionarios.

#UPDATE : I-5 is closed for a 45-mile stretch in Northern California due to the 5,000-acre Delta Fire in Shasta County. Some vehicles were abandoned and burned up on the freeway. https://t.co/13StuoPRLn [Video: KNVN] pic.twitter.com/LEc7Wf4Hzv

El incendio se expandió el miércoles por la noche y devoró madera y maleza a ambos lados de la autopista interestatal 5 cerca de la línea estatal del estado de Oregón y para el jueves se había expandido a 6,000 hectáreas (23 millas cuadradas), ocasionando evacuaciones, dijo el Servicio de Guardabosques en un comunicado. El miércoles durante el día tenía una extensión de 2,100 hectáreas (8 millas cuadradas).

Las autoridades no dijeron en el comunicado cuántas personas fueron afectadas por la orden de evacuación, pero el siniestro arde en una zona rural de viviendas aisladas.

El incendio fue causado por actividad humana, dijeron los bomberos, pero no indicaron si fue intencional o accidental.

Camioneros abandonaron sus vehículos el miércoles cuando las llamas alcanzaban las colinas adyacentes a la carretera. Un video muestra a un pasajero gritando: "¡Dios mío, quiero salir de aquí!" mientras ardían árboles a su alrededor.

Incredible video from the #DeltaFire. The fast-moving fire trapped drivers on Interstate 5, north of Redding, #CA. 17 semi-trailers were abandoned, and at least four have been engulfed in flames. Good news, no one was hurt. pic.twitter.com/5z13wdn3sy