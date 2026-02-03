“Somos el sistema nervioso de la comunidad”: conoce la labor que realizan expertos en redes y ciberseguridad

Este artículo es parte de una serie acerca de distintas profesiones y oficios que tiene el objetivo de ayudar a niños y jóvenes a explorar el mundo laboral.

“Somos el sistema nervioso de la comunidad”.

Así describió Luis Pérez Natal, subdirector del Centro de Operaciones de Claro, la infraestructura de telecomunicaciones de Puerto Rico. “Es como el sistema nervioso del cuerpo, que sin él no ocurre la comunicación entre el cerebro y los distintos órganos. Impactamos las comunicaciones de las instituciones financieras, las entidades de gobierno y de respuesta a emergencias”, abundó.

Son muchos los que trabajan día a día para que los sistemas de telecomunicaciones funcionen.

Entre ellos, está Pérez Natal, quien supervisa 145 personas que monitorean y mantienen la red que utiliza Claro para dar servicio fijo y móvil de telefonía e internet a clientes en toda la isla. Esto incluye un Centro de Vigilancia que opera 24 horas al día.

Explicó que las labores se realizan mayormente en las oficinas centrales de la empresa y se concentran en tres enfoques principales: procesos correctivos, en los que se monitorean las alarmas de los sistemas y se atienden incidentes que afectan el funcionamiento de la red; mantenimiento preventivo, que son tareas periódicas para validar la salud del sistema y prevenir fallas; y proyectos especiales, actividades de duración limitada para realizar mejoras.

Pérez Natal tiene 25 años de experiencia y lleva 15 años en su puesto actual. Estudió un bachillerato en Ingeniería Eléctrica con concentración en Telecomunicaciones en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y complementó su formación con varios internados y experiencias en otras universidades dentro y fuera de la isla.

También hizo un internado en la Compañía Telefónica de Puerto Rico, corporación pública que años después se convirtió en Claro, experiencia que lo ayudó a conseguir empleo en la empresa como ingeniero de optimización de la red móvil.

“Desde pequeño, me gustó el tema de la tecnología en general”, recordó Pérez Natal. “Por eso, en la escuela superior, me orienté con profesores y orientadores, y me motivaron a estudiar ingeniería. Haciendo la carrera en ingeniería, me gustaron las telecomunicaciones, así que fui tomando clases en esa dirección”.

Indicó que los ingenieros eléctricos pueden conseguir empleo tanto en empresas de telecomunicaciones como en hospitales, en la industria de la manufactura y en corporaciones de transmisión y distribución eléctrica.

A los jóvenes, les aconsejó: “Además de poner empeño en sus estudios, es importante participar en actividades extracurriculares que les ayuden a desarrollarse, como internados y programas de verano, pues una cosa es la teoría en el salón de clases y otra es la práctica”.

“Más allá del conocimiento técnico, también es importante tener una buena actitud, trabajar en equipo y desarrollar inteligencia emocional”, aseguró.

Luis Pérez Natal, subdirector del Centro de Operaciones de Claro, estudió un bachillerato en Ingeniería Eléctrica con concentración en Telecomunicaciones. (Suministrada)

Con el ojo en la seguridad

Mientras Pérez se encarga de la red, Carlos Peña Díaz se desempeña como gerente de Seguridad de Información de Claro. Allí, lidera un equipo de seis personas que se encarga de distintos aspectos de ciberseguridad.

“Nosotros planificamos la estrategia de protección de datos y ciberseguridad”, informó Peña, cuyo equipo labora en las oficinas centrales de Claro en Guaynabo. “También detectamos riesgos en los sistemas e intentos de ciberataques”.

Dijo que el día a día de trabajo incluye recibir solicitudes de servicio de otras áreas de la empresa, así como hacer proyectos y revisiones periódicas. “Si se va a activar un sistema hoy, nos aseguramos de que cuente con unos controles para impedir que sea manipulado por un atacante y nos ocupamos de que tenga las actualizaciones al día para que no haya manera de vulnerarlo”, detalló Peña Díaz.

“Revisamos alertas de seguridad cuando hay una actividad sospechosa, hacemos pruebas de seguridad para identificar si hay alguna debilidad en los sistemas y coordinamos las remediaciones con las áreas que administran esos sistemas”, abundó el gerente, quien tiene 18 años de experiencia en tecnología y ciberseguridad.

Peña Díaz cuenta con un bachillerato en Sistemas de Información y con una maestría en Negocios y Gerencia. Combinó sus grados académicos con certificaciones en redes de computadoras y experiencia en desarrollo de software, administración de redes de informática y administración de sistemas operativos, lo que le ayudó a conseguir un puesto en seguridad de información.

El gerente indicó que, como las tecnologías cambian constantemente, en este campo es importante mantenerse aprendiendo y adquiriendo certificaciones técnicas. “Hay que entender cómo funciona la tecnología para poder protegerla”, dijo Peña. “Hay recursos en línea y capacitaciones gratuitas para aprender y practicar. También hay certificaciones con costo que son prestigiosas en la industria”.

“Esta labor requiere entender cómo funciona el equipo o sistema para saber por dónde lo pueden vulnerar. Ese detalle técnico es la parte que más disfruto de mi trabajo”, aseguró Pérez. A su juicio, uno de los mayores retos es “que, cada vez, los ciberatacantes actúan de manera más sofisticada, por lo que es más difícil prevenir los ataques y las consecuencias son muy dañinas porque se puede exponer la información privada de clientes y empleados”.