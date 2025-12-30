Ardua labor detrás de la industria lechera: “Sin calidad, se pone en juego la salud de un país”

Este artículo es parte de una serie acerca de distintas profesiones y oficios que tiene el objetivo de ayudar a niños y jóvenes a explorar el mundo laboral.

La leche que le agregas al café o al cereal del desayuno comienza su ciclo de producción muy temprano, con la preparación de las vacas para el ordeño en distintas fincas de la isla, para luego pasar por procesos de control de calidad antes de salir de la planta elaboradora en San Juan.

“Un día típico en la finca empieza a las 3:00 a.m., cuando el equipo comienza a buscar las vacas y a hacer los preparativos iniciales para el ordeño”, relató Glidden Marcucci, encargado de Finca Cidra, ubicada en el pueblo del mismo nombre.

“Yo llego como a las 5:00 a.m. Superviso que funcionen bien los equipos, que el ganado haya comido, reviso los ordeños, verifico que se cumpla con todos los protocolos de calidad y verifico que todos los becerritos estén saludables”, agregó el ganadero, quien reside en la finca donde labora.

Marcucci tiene 42 años de experiencia. Como le entusiasmaba trabajar en el campo con los animales, después de graduarse de escuela superior, ingresó a la Escuela Vocacional Agrícola de Adjuntas. Allí, en dos años, se preparó como operador de vaquerías.

Informó que, con esta preparación, las personas pueden trabajar en vaquerías y elaboradoras de leche, así como en operaciones de ganado de carne y de pequeños rumiantes, como las cabras.

“Es un trabajo bien sacrificado, ya que las vacas se ordeñan dos veces al día, los 365 días del año, sin importar las condiciones del tiempo o si es día feriado”, apuntó Marcucci. “Es retante, porque no controlamos las condiciones del tiempo y, tanto la lluvia como el calor, pueden afectar la producción”.

Sin embargo, expresó que le satisface mucho trabajar con animales. “Me gusta ver el tanque de leche lleno, saber que el ganado está contento y que la producción es buena y de calidad”, manifestó.

A los jóvenes interesados en trabajar como operadores de vaquerías, les recomendó: “Deben amar la agricultura y a los animales porque es un trabajo de muchos sacrificios y retos”.

Glidden Marcucci, encargado de Finca Cidra, tiene 42 años de experiencia como operador de vaquerías. (Suministrada)

“Tienen que cuidar el ganado y la producción constantemente. El horario no es el horario convencional de cualquier otra profesión u oficio. Hay que estar dispuestos a romper noche, trabajar los fines de semana y días feriados para asegurar que el ganado esté bien y que no se interrumpa la producción de leche fresca”, puntualizó.

De la agronomía a la calidad

Una vez culmina el proceso de ordeño, los tanques con leche cruda se envían a Vaquería Tres Monjitas, empresa elaboradora de leche fresca. Allí, el líquido pasa por varios procesos, incluyendo la pasteurización y la homogeneización. La pasteurización es un tratamiento térmico que destruye los microorganismos patógenos, mientras que la homogeneización consiste en mezclar y dispersar los glóbulos de grasa de la leche con el fin de evitar que se separe de la mezcla de nutrientes.

En la planta de manufactura, la inspectora de calidad Dalianisse González Malavé verifica que las áreas y los procesos cumplan con los estándares de calidad de Tres Monjitas y las agencias reguladoras, como la Oficina para la Regulación de la Industria Lechera (ORIL).

“Desde que comienzo mi turno, cotejo los hallazgos y reportes”, detalló González Malavé. “Realizo inspecciones rutinarias en las áreas de leche cruda, producción, materia prima y la documentación de planta. Todos los datos que se recolectan, se registran y documentan”.

“Como inspector de calidad, siempre nos aseguramos de que los procesos se realicen correctamente y que se cumplan los requisitos establecidos para la seguridad de nuestros consumidores”, aseguró.

González Malavé contó que, desde niña, ama los animales y la agricultura. Eso la motivó a obtener un grado asociado en Industrias Pecuarias en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Utuado, y un bachillerato en Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), para luego licenciarse como agrónoma. También hizo una maestría en Gerencia de Calidad en la Universidad del Turabo.

Después de trabajar 12 años en la ORIL, pasó a su puesto actual en Tres Monjitas. González Malavé resaltó las satisfacciones que le brinda su labor: “Saber que cada familia puertorriqueña tendrá en su mesa un alimento seguro con los más altos estándares de calidad; que un niño, un joven o un abuelito consumirá lo que yo inspeccioné”.

Comentó que, con su preparación y experiencia como agrónoma e inspectora de calidad, se puede trabajar en empresas manufactureras de alimentos, agencias reguladoras como la ORIL y el Departamento de Agricultura federal (USDA), así como en el Departamento de Agricultura estatal, el Departamento de Educación, universidades, escuelas agrícolas y empresas que trabajen con gestiones de calidad.

“Como agrónomo, (recomiendo) que hay que tener la pasión por la tierra y por producir alimentos de calidad, como la leche fresca, además de ser conscientes de que esos productos serán la comida de cada familia puertorriqueña”, expresó a los jóvenes que estén considerando dedicarse a esta profesión. “Como inspector de calidad, los exhorto a tener el compromiso de que, sin calidad, se pone en juego la salud de un país”.