Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Clave el mozo de cuadra en el éxito de las disciplinas ecuestres

También llamado “horse groomer”, está a cargo del cuidado y bienestar de los caballos

23 de diciembre de 2025 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El horse groomer, groom o mozo de cuadra es el trabajador encargado del cuidado y bienestar de los caballos antes, durante y después del entrenamiento o la competencia.
Emmanuel Román cuenta con una década de experiencia como horse groomer, groom o mozo de cuadra. (Suministrada)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com
Nota del editor
Este artículo es parte de una serie acerca de distintas profesiones y oficios, que tiene el objetivo de ayudar a niños y jóvenes a explorar el mundo laboral.

Bayamón - En deportes como el polo, el hipismo o la equitación, son dos los atletas que trabajan en equipo: el jinete y el caballo. El horse groomer, groom o mozo de cuadra es el trabajador encargado del cuidado y bienestar de los caballos antes, durante y después del entrenamiento o la competencia.

RELACIONADAS

Emmanuel Román, quien cuenta con una década de experiencia como groom, trabaja en las instalaciones del Centro Ecuestre Internacional Puerto Rico, en el Parque Nacional Julio Enrique Monagas, en Bayamón, donde operan varias escuelas de equitación.

“Siempre he bregado con caballos, desde pequeño, por mi papá, que tenía caballos de paseo y de paso fino. Después, estuve como 10 años en el Hipódromo Camarero, y llevo como cuatro meses aquí en el centro ecuestre”, contó Román.

Los grooms son responsables tanto de la alimentación como del aseo, que consiste en bañar al caballo con un champú especial seguro para animales; cepillar el pelaje; recortar y cepillar la crin del caballo o, incluso, trenzarla y colocarle accesorios.

También pueden limpiar y colocar correctamente el equipo utilizado para montar al caballo, como la silla, la cabezada, las bridas, los estribos y la manta, así como asegurarse de que tenga las herraduras colocadas correctamente. Al encargarse de la higiene, realizan labores relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de los establos, como deshacerse del heno viejo y sacar el estiércol.

Después de un entrenamiento o competencia, el groom puede aliviarle las extremidades al animal –colocándole botas de hielo– y revisarlo para detectar lesiones. Los más experimentados suelen reconocer cuándo un equino está enfermo o requiere atención veterinaria.

Román informó que, en la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, ubicada dentro del Hipódromo Camarero, en Canóvanas, se prepara a los estudiantes para convertirse en jinetes, galopadores, mozos de cuadra, herreros y entrenadores.

En el curso de mozo de cuadra, se capacita a los alumnos en el mantenimiento, higiene, cepillado y alimentación del caballo, entre otras tareas. Es un curso práctico que toma seis meses y los requisitos, según la página web del hipódromo, son: ser mayor de 18 años y tener noveno grado aprobado. La escuela también brinda la opción de tomar clases dirigidas a obtener el diploma de escuela superior en menos tiempo.

Para trabajar en el hipódromo, se requiere, además, que la persona cuente con la licencia de mozo de cuadra que expide la Comisión de Juegos de Puerto Rico, agencia a la que pertenece el Negociado del Deporte Hípico. Para obtener la licencia, hay que pasar un examen práctico con el caballo.

Aunque Román cuenta con la licencia de mozo de cuadra y la de entrenador, indicó que, en centros ecuestres y otras instalaciones donde se crían o albergan caballos, no necesariamente se exige la licencia. Lo que sí se requiere es experiencia.

En el hipódromo, el reto es mantener al caballo ganando, y la mayor satisfacción es verlos ganar. En el centro ecuestre, la meta es enseñar a los niños cómo deben tratar los caballos”, aseguró Román. “Si les apasionan los caballos, pueden dedicarse a ser groomers o entrenadores”.

Tags
El Nuevo Día EducadorCaballosHipismo
ACERCA DEL AUTOR
Rut N. Tellado Domenech
Rut N. Tellado DomenechArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: