Clave el mozo de cuadra en el éxito de las disciplinas ecuestres

Este artículo es parte de una serie acerca de distintas profesiones y oficios, que tiene el objetivo de ayudar a niños y jóvenes a explorar el mundo laboral.

Bayamón - En deportes como el polo, el hipismo o la equitación, son dos los atletas que trabajan en equipo: el jinete y el caballo. El horse groomer, groom o mozo de cuadra es el trabajador encargado del cuidado y bienestar de los caballos antes, durante y después del entrenamiento o la competencia.

Emmanuel Román, quien cuenta con una década de experiencia como groom, trabaja en las instalaciones del Centro Ecuestre Internacional Puerto Rico, en el Parque Nacional Julio Enrique Monagas, en Bayamón, donde operan varias escuelas de equitación.

“Siempre he bregado con caballos, desde pequeño, por mi papá, que tenía caballos de paseo y de paso fino. Después, estuve como 10 años en el Hipódromo Camarero, y llevo como cuatro meses aquí en el centro ecuestre”, contó Román.

Los grooms son responsables tanto de la alimentación como del aseo, que consiste en bañar al caballo con un champú especial seguro para animales; cepillar el pelaje; recortar y cepillar la crin del caballo o, incluso, trenzarla y colocarle accesorios.

También pueden limpiar y colocar correctamente el equipo utilizado para montar al caballo, como la silla, la cabezada, las bridas, los estribos y la manta, así como asegurarse de que tenga las herraduras colocadas correctamente. Al encargarse de la higiene, realizan labores relacionadas con la limpieza y el mantenimiento de los establos, como deshacerse del heno viejo y sacar el estiércol.

Después de un entrenamiento o competencia, el groom puede aliviarle las extremidades al animal –colocándole botas de hielo– y revisarlo para detectar lesiones. Los más experimentados suelen reconocer cuándo un equino está enfermo o requiere atención veterinaria.

Román informó que, en la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, ubicada dentro del Hipódromo Camarero, en Canóvanas, se prepara a los estudiantes para convertirse en jinetes, galopadores, mozos de cuadra, herreros y entrenadores.

En el curso de mozo de cuadra, se capacita a los alumnos en el mantenimiento, higiene, cepillado y alimentación del caballo, entre otras tareas. Es un curso práctico que toma seis meses y los requisitos, según la página web del hipódromo, son: ser mayor de 18 años y tener noveno grado aprobado. La escuela también brinda la opción de tomar clases dirigidas a obtener el diploma de escuela superior en menos tiempo.

Para trabajar en el hipódromo, se requiere, además, que la persona cuente con la licencia de mozo de cuadra que expide la Comisión de Juegos de Puerto Rico, agencia a la que pertenece el Negociado del Deporte Hípico. Para obtener la licencia, hay que pasar un examen práctico con el caballo.

Aunque Román cuenta con la licencia de mozo de cuadra y la de entrenador, indicó que, en centros ecuestres y otras instalaciones donde se crían o albergan caballos, no necesariamente se exige la licencia. Lo que sí se requiere es experiencia.