Beneficios de la equitación: desarrollo cognitivo y emocional para todas las edades

Este deporte puede ayudar a desarrollar autocontrol, manejo del estrés y resiliencia

23 de diciembre de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Doriann Angelique Camacho es estudiante doctoral en Psicología Clínica y practica el deporte de la equitación de saltos.
Doriann Angelique Camacho, autora de este escrito, es estudiante doctoral en Psicología Clínica y practica el deporte de la equitación de saltos. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

La equitación de salto es mucho más que un deporte: es una experiencia educativa y emocional completa que impacta positivamente el aprendizaje, la concentración y la salud mental tanto de niños y jóvenes como de adultos. En Puerto Rico, esta disciplina continúa creciendo como una herramienta efectiva para promover bienestar integral en quienes la practican.

Desde el punto de vista cognitivo, el salto exige atención sostenida, memoria de trabajo y pensamiento estratégico. Investigaciones científicas demuestran que, durante un recorrido, el jinete debe recordar el orden de los obstáculos, analizar distancias, anticipar movimientos y ajustar la velocidad mientras mantiene una comunicación constante con el caballo. Este proceso fortalece funciones ejecutivas claves para el rendimiento académico y profesional, como la organización, la toma de decisiones y el manejo del tiempo.

En el ámbito emocional, la equitación de salto ayuda a desarrollar autocontrol, manejo del estrés y resiliencia. Durante la práctica, el jinete experimenta momentos de presión y activación fisiológica, como el nerviosismo antes de un salto o la anticipación de una competencia, que requieren autorregulación. Estudios sobre salud mental en deportes ecuestres explican que los jinetes aprenden a canalizar sus emociones para mantener claridad mental y estabilidad, lo que se traduce en mayor confianza, mejor manejo de la ansiedad y crecimiento emocional.

La relación con el caballo añade un componente terapéutico esencial. Los caballos responden a señales emocionales sutiles; por eso, el jinete debe mantener una comunicación calmada y consciente. Este proceso promueve autoconciencia emocional, empatía y regulación del estado interno. La literatura científica señala que esta interacción fortalece la autoestima, mejora la percepción de competencia personal y ayuda a manejar emociones intensas de forma saludable.

En conjunto, la equitación de salto no solo promueve salud física, sino que potencia habilidades cognitivas esenciales y fortalece la estabilidad emocional. Para niños, jóvenes y adultos en Puerto Rico, este deporte representa una oportunidad valiosa para desarrollar una mente más enfocada, resiliente y equilibrada.

Texto escrito por Doriann Angelique Camacho, Psy.D., estudiante doctoral en Psicología Clínica.

El Nuevo Día EducadorEducaciónCaballosPsicología
