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Saber al alcance: Cómo se hacía química en los pueblos indígenas del Caribe

Desde mucho antes de 1492 existían prácticas que hoy podemos entender con claridad desde las ciencias químicas

15 de octubre de 2026 - 6:00 AM

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Fotografía donde se observan monolitos de piedra del batey principal en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, en Utuado. (Marina Villén)
Por Lcda. María M. Santiago Reyes
Nota del editor
“Saber al alcance” agrupa artículos redactados por expertos, en los que se abordan temas variados que pretenden fomentar la curiosidad intelectual de los estudiantes y servir de recurso para los maestros.

Cuando se habla de las ciencias químicas, muchas veces se piensa en laboratorios modernos o en científicos europeos de siglos pasados. Sin embargo, esa visión deja fuera una parte importante de la historia: los conocimientos desarrollados por los pueblos indígenas mucho antes de 1492.

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En distintas regiones de América, como Mesoamérica, los Andes y el Caribe, existían prácticas que hoy podemos entender con claridad desde las ciencias químicas. Esto no surgió por casualidad, sino a partir de la observación constante del entorno, la experimentación y la transmisión de conocimientos de generación en generación.

En el Caribe, los taínos, habitantes de Puerto Rico, desarrollaron técnicas particularmente interesantes. Un ejemplo es el procesamiento de la yuca amarga. Este tubérculo contiene compuestos tóxicos, como glucósidos cianogénicos, que pueden resultar peligrosos si no se eliminan adecuadamente. A través de un proceso que incluía rallado, prensado con el sebucán, secado y cocción, lograban desintoxicarla y producir casabe, un alimento básico de su dieta.

Además de la alimentación, utilizaban materiales naturales con propiedades químicas específicas. El achiote, por ejemplo, servía como pigmento para la decoración corporal y la cerámica, gracias a sus compuestos colorantes naturales. Asimismo, el uso de resinas vegetales para sellar e impermeabilizar objetos demuestra un conocimiento práctico de las propiedades de los materiales.

Otro proceso relevante era la fermentación, utilizada en la elaboración de bebidas. Aunque no se entendía en términos microbiológicos como se hace hoy, este proceso evidencia un manejo empírico de transformaciones bioquímicas complejas.

Desde una perspectiva actual, estos ejemplos permiten reconocer que la química no es exclusiva de la tradición científica. Más bien, se trata de un conocimiento que ha sido construido en distintas culturas, adaptado a contextos específicos y necesidades concretas.

Valorar estos aportes no solo enriquece la historia de la ciencia, sino que también invita a reconsiderar la importancia del conocimiento ancestral. En un momento en que se buscan soluciones más sostenibles, muchas de estas prácticas tradicionales ofrecen lecciones relevantes para el presente.

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La autora es pasada presidenta del Colegio de Químicos de Puerto Rico.

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El Nuevo Día EducadorCienciaQuímicaHistoriaindígenas
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