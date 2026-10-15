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Estudiantes de Wesleyan Academy entregan 60 kits para familias con bebés hospitalizados

La iniciativa impactará a infantes recluidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del Hospital Pediátrico Universitario

15 de octubre de 2026 - 6:00 AM

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Un grupo de estudiantes y personal de Wesleyan Academy, en Guaynabo, entregó kits de apoyo a la Fundación Hospital Pediátrico, que los distribuirá a famililas con bebés hospitalizados.
Un grupo de estudiantes y personal de Wesleyan Academy, en Guaynabo, entregó kits de apoyo a la Fundación Hospital Pediátrico, que los distribuirá a famililas con bebés recluidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

Sesenta familias con bebés hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (NICU, por sus siglas en inglés) del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz, en el Centro Médico de Río Piedras, recibirán kits de apoyo gracias a una iniciativa de Next Gen Leaders Organization (NGLO), club estudiantil de Wesleyan Academy, en alianza con la Fundación Hospital Pediátrico.

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La iniciativa responde al hecho de que, en Puerto Rico, uno de cada ocho bebés nace prematuro, una de las tasas más altas de Estados Unidos y sus territorios, según la organización sin fines de lucro March of Dimes. Muchos de estos bebés pasan sus primeras semanas de vida en NICU, mientras sus familias enfrentan un proceso para el que pocas veces están preparadas.

Ante esto, más de 45 familias de la comunidad de Wesleyan Academy, en Guaynabo, se sumaron con donaciones y apoyando las dos ventas de açaí que organizaron los estudiantes. Con lo recaudado, los jóvenes prepararon cada kit y los entregaron a la Fundación Hospital Pediátrico.

Cada kit incluye una sabanita, cinco pañales, un onesie, una pijama, toallitas húmedas, un par de medias y un mensaje de apoyo escrito por cada una de las familias participantes. Además, la Fundación recibió organizadores para la distribución de artículos en la unidad y dos televisores para áreas de espera pediátricas.

Desde la izquierda, los estudiantes Shyla Bajaj, Lía Conde, Ignacio Conde, Brian Vázquez, Amanda Torres, Nathaniel Alejandro y Eydan Gómez, del club Next Gen Leaders Organization de la Wesleyan Academy, en Guaynabo, muestran los kits que prepararon para los bebés hospitalizados.
Desde la izquierda, los estudiantes Shyla Bajaj, Lía Conde, Ignacio Conde, Brian Vázquez, Amanda Torres, Nathaniel Alejandro y Eydan Gómez, del club Next Gen Leaders Organization de la Wesleyan Academy, en Guaynabo, muestran los kits que prepararon para los bebés hospitalizados. (Suministrada)

“Detrás de cada kit y de cada artículo que recibimos hubo tiempo, compromiso y un deseo genuino de aportar al bienestar de nuestros pacientes y sus familias. Para nosotros es muy especial ver a jóvenes convertir una idea en algo que tendrá un impacto directo en las familias que atendemos”, expresó Ismael Collazo, gerente del Family Center de la Fundación Hospital Pediátrico, mediante comunicado de prensa.

Eydan Gómez, presidente de Next Gen Leaders Organization, quien pasó sus primeros 12 días de vida en una NICU, destacó el papel de las familias: “Yo no recuerdo esos días, pero mi madre sí. Me ha contado lo difícil que fue verme tan pequeño en esa unidad, sin poder llevarme a casa, y cuánto necesitaba sentirse acompañada. Por eso quisimos que cada familia que reciba un kit sepa que no está sola. Ver a más de 45 familias unirse nos demostró que cuando los jóvenes nos unimos, la comunidad responde”.

Para Wesleyan Academy, el proyecto reafirma su visión de formar líderes con sentido de servicio. “La formación va más allá del salón de clases. Ver a nuestros estudiantes identificar una necesidad, organizarse y responder con tanto compromiso es exactamente el tipo de liderazgo que queremos cultivar”, afirmó Sorelis Pérez, directora escolar.

Débora Acevedo, consejera escolar, añadió: “Experiencias como esta desarrollan empatía y un sentido de responsabilidad hacia los demás que los acompañará toda la vida”.

El compromiso de la organización estudiantil no se quedará en una sola entrega, pues se informó que NGLO adoptó el armario de suministros de NICU de la Fundación Hospital Pediátrico para seguir apoyando a las familias de la unidad.

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