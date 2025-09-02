Aguaceros y tronadas: emiten aviso y advertencia de inundaciones para varios pueblos

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del martes, un aviso y una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

Según la dependencia federal, los siguientes municipios están bajo aviso:

Naguabo: hasta las 4:00 p.m.

hasta las 4:00 p.m. Ciales, Morovis, Manatí y Vega Baja: hasta las 5:00 p.m.

hasta las 5:00 p.m. Aguadilla: hasta las 6:00 p.m.

Mientras, bajo advertencia, se encuentran:

Luquillo, Ceiba y Fajardo: hasta las 5:15 p.m.

hasta las 5:15 p.m. San Sebastián, Aguada, Lares, Isabela, Moca, Camuy y Quebradillas: hasta las 5:30 p.m.

De acuerdo con los estimados del radar Doppler del SNM, en los sectores donde se encuentra vigente un aviso ya han caído entre dos a cinco pulgadas de lluvia. No se descarta que esas regiones reciban entre una a dos pulgadas de agua adicionales.

Más temprano, la meteoróloga María Novoa, del SNM, había anticipado a este medio que, a partir del mediodía, se esperaba el desarrollo de aguaceros y tronadas en el área montañosa y el noroeste, lo que podría provocar inundaciones en áreas bajas, ríos, quebradas y carreteras.

PUBLICIDAD

“Como ha estado lloviendo fuerte estos días, si ven una zona inundada, no la crucen. También estén atentos a la visibilidad reducida”, alertó la científica.

Novoa comunicó que las condiciones costeras se mantienen tranquilas con un riesgo bajo de corrientes marinas.

Sin embargo, señaló que las personas, tanto en la playa como en tierra firme, deben estar atentas al desarrollo de tormentas eléctricas.