El escenario que se vivió en San Germán el pasado domingo, cuando un aguacero provocó que se suspendiera el cuarto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán, no se repetiría este martes, de acuerdo con los modelos meteorológicos y el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Aunque proyectan actividad de lluvia para esta tarde, se concentraría sobre pueblos del norte de la isla en una línea imaginaria desde San Juan hasta Aguadilla. Ante eso, la probabilidad de lluvia para esta tarde y noche en el suroeste de la isla, donde se sitúa San Germán, fluctúa entre 10 a un 20 por ciento (probabilidad baja). Mientras, la probabilidad de precipitación para el norte de Puerto Rico es de un 80%.

“Hoy tenemos vientos más del sur, por lo que no se espera la misma historia (de lo que pasó el pasado domingo) en San Germán. Se espera más la actividad en el interior y norte de la isla”, precisó a El Nuevo Día el meteorólogo Ian Colón Pagán.

PUBLICIDAD

El experto enfatizó, no obstante, que no se puede descartar lluvias sobre San Germán, pero no serían con la misma intensidad que cuando se suspendió el juego.

“En todo caso, el problema es el viento. Si llueve, como el viento está tan leve, cualquier desarrollo de lluvia resultará en un evento prolongado de lluvia”, explicó Colón Pagán.

Además de la baja probabilidad de lluvia, la gráfica que muestra la acumulación de precipitación, en un período de seis horas, sugiere que para las 8:00 p.m. se habrían acumulado tan solo .06 centímetros de lluvia. Ante eso, el potencial de que se acumule agua de la misma manera en que ocurrió el pasado domingo es limitado, sino escaso, por lo que no debería haber problemas -en cuanto a las condiciones del tiempo- por los que no celebrar el partido.

La situación que ocurrió el pasado domingo consistió en actividad de lluvia fuerte que se concentró sobre el área del suroeste por varias horas. La lluvia provocó que se acumulara agua en los alrededores del Coliseo Arquelio Torres, incluyendo el estacionamiento y las entradas al complejo.

Cuando el partido se aprestaba a iniciar, los organizadores y jugadores detectaron que el tabloncillo del coliseo estaba húmedo por la condensación que había creado la acumulación de agua con el aire frío en el complejo. Luego que el partido se atrasó por una hora, al final determinaron cambiar la fecha de su celebración para este martes.