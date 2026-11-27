Pese a que el calendario anuncia la llegada de diciembre y las festividades navideñas ya comienzan a sentirse en todo su esplendor en Puerto Rico, el tradicional fresquito de la temporada tendrá que esperar un poco más.

Esto se debe a que los sistemas frontales que suelen provocar un descenso marcado en las temperaturas aún no han llegado a la región, por lo que las condiciones calurosas podrían extenderse hasta entrado el mes.

Así lo explicó Glorianne M. Rivera Santiago, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan , quien anticipó a El Nuevo Día que los primeros indicios de un ambiente más fresco podrían comenzar a sentirse después de la segunda semana de diciembre.

“Lamentablemente, los sistemas frontales, que son los que usualmente nos traen esas temperaturas y ese fresquito navideño y el viento del noreste, pues todavía no llega, así que esas temperaturas y ese fresquito navideño quizás no lo veamos hasta después de la segunda semana de diciembre”, indicó.

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En ese sentido, la meteoróloga advirtió que el cambio podría demorarse todavía más y que el ambiente fresco que caracteriza la Navidad puertorriqueña podría llegar hacia finales de diciembre o incluso durante enero.

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“Así que sí, es un evento atípico lo que estamos viviendo este año. Ha sido uno de los años más calientes en la historia, así que pues ese frío navideño, pues quizás esperamos tenerlo a finales de diciembre y cuidado si no es en enero”, sostuvo, a preguntas de este medio.

No obstante, Rivera Santiago señaló que existe la posibilidad de que los primeros vientos asociados con la temporada navideña comiencen a sentirse luego de la segunda semana de diciembre. “Pero ahora mismo podemos hablar de que después de la segunda semana de diciembre quizás puedan llegar esos aires navideños que tanto ansiamos”, agregó.

Récords de calor y temperaturas por encima de lo normal

Mientras llega ese esperado cambio, el calor continuará dominando las condiciones del tiempo en la isla. La meteoróloga explicó que, aunque se anticipa un aumento en los vientos, las temperaturas permanecerán elevadas durante este viernes y el resto del fin de semana.

“Vamos a continuar con condiciones calurosas a través del área local, aunque sí vamos a ver un aumento en vientos, las temperaturas van a continuar calientes. Llevamos dos días rompiendo o empatando récords aquí en la zona de San Juan, así que hoy nuevamente se espera que las temperaturas, pues continúen algo caliente a través del área local y el resto del fin de semana”, expresó.

Rivera Santiago también destacó que el Día de Acción de Gracias de este año se convirtió en uno de los más calurosos registrados en la zona de San Juan.

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“De hecho el día de ayer (jueves) se puede confirmar que ha sido el segundo Thanksgiving en la historia de los récords climatológicos aquí en el área de San Juan más caliente desde que tenemos estos récords desde 1988”, señaló.

La meteoróloga atribuyó parte de este comportamiento a las condiciones asociadas con el fenómeno de El Niño.

“Es algo un poco atípico y esto es debido pues también a todo lo que estábamos viviendo con lo del niño, así que pues sí estamos viendo un noviembre bastante caliente”, explicó.

¿Dónde buscar un poco de frescura este fin de semana?

Para quienes quieran escapar del calor, las zonas montañosas del interior de Puerto Rico podrían ofrecer temperaturas más agradables.

Según Rivera Santiago, las temperaturas en las áreas costeras se mantendrán entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit, mientras que los índices de calor podrían acercarse a los 100 grados.

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“Esperamos que se mantenga en los altos 80, bajos 90 para ser un poco más general en las áreas costeras. Que se mantengan en altos 80, a bajos 90 grados. Los índices de calor sí van a estar rondando los 100 grados a través de casi toda la costa”, detalló.

En contraste, municipios de la montaña como Adjuntas, Jayuya, Orocovis y Aibonito podrían registrar temperaturas en los altos 70 grados Fahrenheit.

“Y si las personas pues quieren aprovechar este fin de semana y buscar un poco de fresquito navideño, pues sí pueden ir a los municipios del interior, a las áreas altas como Adjuntas, Jayuya, Orocovis, Aibonito, que ahí las temperaturas pues van a rondar en sus altos 70 grados”, recomendó.

Ante las altas temperaturas, el SNM exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada y buscar lugares con sombra, especialmente durante las horas de mayor exposición al calor.