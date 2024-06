“El verano no ha comenzado todavía, pero ya se está dejando sentir”: continúan los altos índices de calor para el martes

Un aviso de calor extremo se mantendrá vigente para el martes entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., cuando se esperan índices de calor que pudieran llegar hasta los 112 grados Fahrenheit (°F) , indicó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) .

“El cuerpo ya está un poco exhausto por este calor constante, especialmente las personas que trabajan al aire libre o que no tienen los medios económicos para tener aire acondicionado en sus casas, así que es de suma importancia mantenerse hidratado porque es la única manera en que el cuerpo puede regular esas altas temperaturas internas y así evitamos agotamiento por calor”, señaló Inglés.

No obstante, la meteoróloga señaló que Puerto Rico no experimentaría un cambio en este patrón si no hasta el viernes y sábado de esta semana que entraría un poco de humedad a la zona, pudiendo promover condiciones para el desarrollo de aguaceros leves en la zona oeste y noroeste.