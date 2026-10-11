Emiten advertencia de inundaciones para seis pueblos de la zona norte

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este domingo una advertencia de inundaciones para seis municipios en la zona norte de Puerto Rico.

La agencia federal extendió la advertencia, hasta las 3:00 p.m., para Bayamón, Cataño, Dorado, Guaynabo, San Juan y Toa Baja. En esa región se han registrado hasta dos pulgadas de lluvia y se esperan de una a dos pulgadas adicionales.

El SNM enumeró que las carreteras afectadas incluyen la PR-22, PR-165, PR-2, PR-1, PR-199, PR-20, PR-167, PR-5, PR-52 y PR-177. En ese sentido, exhortó a dar la vuelta al ver carreteras inundadas, puesto a que muchas de las muertes por inundación ocurren en carros.

En tanto, los cuerpos de agua afectados incluyen los ríos Bayamón, Guaynabo, Piedras, Minillas y Hondo.

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Más temprano, el SNM informó que una vaguada provocaría aguaceros y tronadas en Puerto Rico. La actividad de lluvia comenzó durante las primeras horas del día y se extendería durante la tarde hacia el interior y el noroeste del país.

Mientras que para el resto de la semana, el SNM pronosticó un patrón de condiciones atmosféricas inestables, que favorecerá aguaceros y tronadas diariamente durante la primera parte de la semana.

“Los vientos más débiles el martes y miércoles podrían favorecer el desarrollo de tronadas de movimiento lento y mayores acumulaciones de lluvia en zonas específicas, especialmente a lo largo de la Cordillera Central y en el interior y noroeste de Puerto Rico”, indicaron en su informe de discusión del tiempo publicado esta madrugada.