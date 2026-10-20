Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios del norte por lluvias y tronadas fuertes
Los municipios bajo advertencia ya recibieron entre una a dos pulgadas de agua
20 de octubre de 2026 - 3:00 PM
20 de octubre de 2026 - 3:00 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias asociadas y tronadas en la zona norte de Puerto Rico.
Según un boletín especial emitido por esa entidad, los municipios bajo advertencia son:
La oficina federal apuntó que en los municipios mencionados ya se han reportado entre una a dos pulgadas de lluvia y se espera esa misma cantidad adicional mientras perdure la advertencia.
Entre algunos de los impactos resaltan inundaciones menores en la carretera y en áreas de pobre drenaje.
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