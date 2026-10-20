Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios del norte por lluvias y tronadas fuertes

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias asociadas y tronadas en la zona norte de Puerto Rico.

Según un boletín especial emitido por esa entidad, los municipios bajo advertencia son:

Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta : hasta las 4:30 p.m.

: hasta las 4:30 p.m. Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí : hasta las 4:30 p.m.

: hasta las 4:30 p.m. Vega Baja : hasta las 4:30 p.m.

: hasta las 4:30 p.m. Bayamón, Cataño y Guaynabo: hasta las 5:30 p.m.

La oficina federal apuntó que en los municipios mencionados ya se han reportado entre una a dos pulgadas de lluvia y se espera esa misma cantidad adicional mientras perdure la advertencia.