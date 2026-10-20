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Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios del norte por lluvias y tronadas fuertes

Los municipios bajo advertencia ya recibieron entre una a dos pulgadas de agua

20 de octubre de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre algunos de los impactos que se podrían divisar resaltan inundaciones menores en la carretera y en áreas de pobre drenaje. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias asociadas y tronadas en la zona norte de Puerto Rico.

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Según un boletín especial emitido por esa entidad, los municipios bajo advertencia son:

  • Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta: hasta las 4:30 p.m.
  • Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí: hasta las 4:30 p.m.
  • Vega Baja: hasta las 4:30 p.m.
  • Bayamón, Cataño y Guaynabo: hasta las 5:30 p.m.

La oficina federal apuntó que en los municipios mencionados ya se han reportado entre una a dos pulgadas de lluvia y se espera esa misma cantidad adicional mientras perdure la advertencia.

Entre algunos de los impactos resaltan inundaciones menores en la carretera y en áreas de pobre drenaje.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaLluviaAdvertencia de inundacionesInundacionesMeteorología
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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