Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
9 de agosto de 2025
84°nubes rotas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos ante fuertes aguaceros

Varios municipios han recibido, al menos, una pulgada de lluvia

9 de agosto de 2025 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los modelos no descartan que reciban entre una a tres pulgadas de agua adicional. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos que están experimentando fuertes aguaceros.

RELACIONADAS

Según la dependencia federal, los siguientes municipios se encuentran bajo advertencia:

  • Aguada, Añasco y Moca: hasta las 5:00 p.m.
  • Lares y Utuado: hasta las 5:00 p.m.
  • San Sebastián y Las Marías: hasta las 5:00 p.m.
  • San Germán, Maricao, Yauco y Sabana Grande: hasta las 5:00 p.m.
  • Gurabo, Carolina y Trujillo Alto: hasta las 5:30 p.m.

De acuerdo con el SNM, a las 3:00 p.m., el radar Doppler de la agencia meteorológica registró la caída de al menos una pulgada de llluvia asociada a tronadas en estos pueblos.

Sin embargo, los modelos no descartan que reciban entre una a tres pulgadas de agua adicional.

Más temprano, la meteoróloga Lee Ann Inlés, del SNM, informó a El Nuevo Día que, aunque hoy se perfilaba como un día caluroso, se esperaban aguaceros sobre pueblos en la región del interior y oeste de la isla. Anticipó que la actividad podría resultar en inundaciones urbanas.

Señaló, además, que los aguaceros más fuertes serían en sectores como Adjuntas, Utuado, Las Marías, Maricao, Mayagüez y Añasco.

Tags
Breaking NewsInundacionesTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 9 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: