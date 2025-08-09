Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos ante fuertes aguaceros

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos que están experimentando fuertes aguaceros.

Según la dependencia federal, los siguientes municipios se encuentran bajo advertencia:

Aguada, Añasco y Moca: hasta las 5:00 p.m.

hasta las 5:00 p.m. Lares y Utuado: hasta las 5:00 p.m.

hasta las 5:00 p.m. San Sebastián y Las Marías: hasta las 5:00 p.m.

hasta las 5:00 p.m. San Germán, Maricao, Yauco y Sabana Grande: hasta las 5:00 p.m.

hasta las 5:00 p.m. Gurabo, Carolina y Trujillo Alto: hasta las 5:30 p.m.

De acuerdo con el SNM, a las 3:00 p.m., el radar Doppler de la agencia meteorológica registró la caída de al menos una pulgada de llluvia asociada a tronadas en estos pueblos.

Sin embargo, los modelos no descartan que reciban entre una a tres pulgadas de agua adicional.

Más temprano, la meteoróloga Lee Ann Inlés, del SNM, informó a El Nuevo Día que, aunque hoy se perfilaba como un día caluroso, se esperaban aguaceros sobre pueblos en la región del interior y oeste de la isla. Anticipó que la actividad podría resultar en inundaciones urbanas.