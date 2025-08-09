Miles de clientes de LUMA Energy sin servicio de energía eléctrica

Al menos 46,049 clientes de LUMA Energy -encargada del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico- estaban sin servicio de energía eléctrica, según datos publicados en el portal web del consorcio.

Hasta las 3:05 p.m., la región de Bayamón tenía la cantidad más alta de abonados sin luz, con 34,732 (16.04%), seguida de la zona de San Juan, con 5,813 (2.30%) y el área de Arecibo, con 4,391, que equivale a 2.48%.

“Nuestras brigadas están atendiendo interrupciones de servicio provocadas por las inclemencias del tiempo en varias partes de la Isla. Les exhortamos a estar pendiente al @NWSSanJuan para más actualizaciones de las condiciones del tiempo durante la tarde de hoy", lee una publicación compartida por LUMA en X.

“Por tu seguridad, mantente alejado de las líneas eléctricas caídas y reporta cualquier emergencia eléctrica llamando al 1-844-888-5862 (LUMA)”, puntualiza.

Precisamente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para Aguada, Añasco, Moca, Utuado, Lares, Las Marías y San Sebastián hasta las 5:00 p.m., debido a la lluvia.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

De igual manera, los municipios de San Germán, Yauco, Sabana Grande y Maricao están bajo advertencia hasta las 5:30 p.m., según el SNM.