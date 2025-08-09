Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
9 de agosto de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miles de clientes de LUMA Energy sin servicio de energía eléctrica

El consorcio indicó que las brigadas están atendiendo interrupciones provocadas por las inclemencias del tiempo

9 de agosto de 2025 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las brigadas atienden las interrupciones. (Carlos Rivera Giusti)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Al menos 46,049 clientes de LUMA Energy -encargada del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico- estaban sin servicio de energía eléctrica, según datos publicados en el portal web del consorcio.

RELACIONADAS

Hasta las 3:05 p.m., la región de Bayamón tenía la cantidad más alta de abonados sin luz, con 34,732 (16.04%), seguida de la zona de San Juan, con 5,813 (2.30%) y el área de Arecibo, con 4,391, que equivale a 2.48%.

“Nuestras brigadas están atendiendo interrupciones de servicio provocadas por las inclemencias del tiempo en varias partes de la Isla. Les exhortamos a estar pendiente al @NWSSanJuan para más actualizaciones de las condiciones del tiempo durante la tarde de hoy", lee una publicación compartida por LUMA en X.

“Por tu seguridad, mantente alejado de las líneas eléctricas caídas y reporta cualquier emergencia eléctrica llamando al 1-844-888-5862 (LUMA)”, puntualiza.

Precisamente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para Aguada, Añasco, Moca, Utuado, Lares, Las Marías y San Sebastián hasta las 5:00 p.m., debido a la lluvia.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

De igual manera, los municipios de San Germán, Yauco, Sabana Grande y Maricao están bajo advertencia hasta las 5:30 p.m., según el SNM.

“Comenzó la actividad de lluvia a través de la región, afectando mayormente porciones del este y la zona metropolitana de San Juan en Puerto Rico”, dice una publicación compartida por la agencia meteorológica en las redes sociales.

Tags
Breaking NewsLUMA EnergyEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 9 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: