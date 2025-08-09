Calor y aguaceros marcarán el sábado en Puerto Rico

Este sábado se anticipa un patrón de tiempo propio y típico de la temporada, con calor y aguaceros, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La meteoróloga Lee Ann inglés, del SNM, informó que los cielos se mantendrán mayormente despejados hasta por lo menos las 11:00 a.m. o 12:00 p.m. cuando habrá más nubosidad.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros sobre el oeste e interior de la isla con la actividad más fuerte en sectores como Adjuntas, Utuado, Las Marías, Maricao, Mayagüez y Añasco.

“No se espera que sobrepasen las dos pulgadas de agua. Pudiera ser entre una a dos pulgadas con los aguaceros más intensos y esto pudiera resultar en inundaciones urbanas”, señaló.

A este panorama se le suma una advertencia de calor que se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

“Esto significa que los índices de calor estarán por encima de los 105 grados Fahrenheit y que se podrían estar viendo afectadas poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores”, explicó.

Mientras, señaló que este sábado sería un buen día de playa, ya que existe un riesgo bajo de corrientes marinas.