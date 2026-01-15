Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entre pleneros y calor: las Fiestas de la Calle San Sebastián arrancan con temperaturas más altas de lo normal

Conoce cuál es el pronóstico del tiempo para el primer día de las esperadas fiestas

15 de enero de 2026 - 9:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aumento en la humedad podría elevar la sensación térmica a valores entre 100°F y 105°F. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Bajo el sol del mediodía y entre el sonido de pleneros, el primer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián arrancará con un ambiente más caliente y húmedo de lo normal para esta época.

RELACIONADAS

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), hoy se esperan temperaturas máximas en los altos 80 grados Fahrenheit y cerca de los 90°F, particularmente en zonas urbanas y costeras.

El aumento en la humedad podría elevar la sensación térmica a valores entre 100°F y 105°F en áreas bajas del norte y oeste de Puerto Rico, un factor que podría sentirse con mayor intensidad en espacios concurridos como el Viejo San Juan.

Aunque no se espera calor extremo, la meteoróloga Cecille Villanueva, del SNM, recomendó a los ciudadanos hidratarse con frecuencia, buscar sombra y bajar el ritmo durante las horas pico de la fiesta.

“No será como calor de verano. Pero en áreas donde haya mucha gente podrían sentirse las temperaturas más altas”, explicó.

Además, el ambiente podría tornarse más ventoso, por lo que la científica recomendó estar antentos a las carpas instaladas para las actividades de las SanSe.

En el panorama de lluvias, Villanueva informó que no se descartan aguaceros en sectores del este, sureste y noreste, algunos localmente fuertes.

“Podríamos tener periodos cortos de lluvia moderada a fuerte en la mañana. En la tarde, podría registrarse actividad de aguaceros en la zona también. No es hasta el domingo que se tendremos un período más seco”, abundó.

Las autoridades recomendaron precaución en las carreteras, que podrían tornarse resbaladizas, y tener sombrillas a la mano como parte del kit fiestero.

Mientras tanto, en las playas del norte de Puerto Rico persiste un riesgo moderado de corrientes marinas, con olas rompientes de entre cuatro y cinco pies que pueden representar peligro para los bañistas, incluso cuando el tiempo aparenta estar favorable.

De cara al fin de semana, se anticipa un aumento en los vientos y la llegada de una marejada, lo que podría deteriorar las condiciones marítimas el sábado y domingo cuando se espera un riesgo alto de corrientes marinas.

“Esas personas que que querían ir a la playa que estén pendientes al pronóstico, especialmente aquellos que están de visita”, destacó.

Breaking NewsTiempo en Puerto RicoFiestas de la Calle San SebastiánSanSeMeteorologíaServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
