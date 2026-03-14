Fuertes vientos mantienen condiciones marítimas picadas

Las condiciones del tiempo en Puerto Rico se mantendrán relativamente tranquilas este sábado en términos de impactos significativos, aunque los vientos estarán generando condiciones marítimas picadas.

En entrevista con El Nuevo Día, Carlos Anselmi, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que el mayor riesgo durante la jornada continúa siendo el viento, que estará provocando condiciones adversas en las aguas alrededor de la isla.

Actualmente, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este, incluyendo la isla municipio de Culebra.

El meteorólogo indicó que los vientos también estarán arrastrando nubosidad hacia la región, lo que provocará períodos de lluvias ocasionales.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Durante la mañana, estas precipitaciones se concentrarían principalmente en la costa norte y este, mientras que en horas de la tarde se moverían hacia sectores del interior y el suroeste.

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Anselmi advirtió que más tarde en el día se espera un aumento en la intensidad del viento, lo que podría deteriorar aún más las condiciones marítimas.