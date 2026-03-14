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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fuertes vientos mantienen condiciones marítimas picadas

Las condiciones del tiempo permanecerán relativamente tranquilas en términos de impactos significativos

14 de marzo de 2026 - 8:47 AM

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Se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este, incluyendo la isla municipio de Culebra. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las condiciones del tiempo en Puerto Rico se mantendrán relativamente tranquilas este sábado en términos de impactos significativos, aunque los vientos estarán generando condiciones marítimas picadas.

En entrevista con El Nuevo Día, Carlos Anselmi, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que el mayor riesgo durante la jornada continúa siendo el viento, que estará provocando condiciones adversas en las aguas alrededor de la isla.

Actualmente, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este, incluyendo la isla municipio de Culebra.

El meteorólogo indicó que los vientos también estarán arrastrando nubosidad hacia la región, lo que provocará períodos de lluvias ocasionales.

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Durante la mañana, estas precipitaciones se concentrarían principalmente en la costa norte y este, mientras que en horas de la tarde se moverían hacia sectores del interior y el suroeste.

Anselmi advirtió que más tarde en el día se espera un aumento en la intensidad del viento, lo que podría deteriorar aún más las condiciones marítimas.

Debido a este patrón ventoso, se anticipa que el riesgo de corrientes marinas aumente en la mayoría de las costas de Puerto Rico, por lo que las autoridades recomiendan precaución a bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorología
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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