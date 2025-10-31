Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
31 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Halloween llega con advertencia de calor para 61 municipios: índices podrían superar los 100 grados

Además, el Servicio Nacional de Meteorología alertó sobre la llegada de una onda tropical que podría traer lluvia

31 de octubre de 2025 - 9:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Nacional de Meteorología emitió la advertencia. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Si tienes planes de salir a “tricotear” y pedir dulces este Día de Halloween, debes mantenerte bien hidratado y mayormente bajo sombra, ya que este viernes se espera que esté bastante caluroso.

RELACIONADAS

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor para áreas costeras y urbanas de Puerto Rico, la cual estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El informe de la agencia federal establece, entre otras cosas, que un total de 61 municipios están bajo la advertencia debido a que podrían registrarse índices de calor que superen los 100 grados Fahrenheit.

“Continuamos con el calor. Continuamos con el flujo del viento del sur y tenemos mucha humedad debido a la entrada de la onda tropical”, explicó el meteorólogo Ernesto Rodríguez, en entrevista con El Nuevo Día.

Los municipios bajo advertencia son Yauco, Salinas, San Juan, Loíza, Comerío, Guayama, Arroyo, Cabo Rojo, Guánica, Toa Alta, Culebra, Humacao, Luquillo, Guaynabo, Vieques, Maunabo, Trujillo Alto y Ceiba.

A estos se suman Quebradillas, Dorado, Aguada, Hormigueros, Santa Isabel, Patillas, Las Piedras, Ponce, Aguadilla, Hatillo, Isabela, Gurabo, Arecibo, Rincón, Río Grande, Camuy, San Germán, Guayanilla y Caguas.

La lista continúa con Bayamón, Mayagüez, Vega Baja, Vega Alta, Lajas, Moca, Canóvanas, Aguas Buenas, Yabucoa, Cataño, Toa Baja, Juana Díaz, Juncos, Florida, Cidra, Fajardo, Carolina, San Lorenzo y Barceloneta.

Los pueblos de Manatí, Naguabo, Peñuelas, Añasco y Cayey completan el listado, según el informe.

Ante este panorama, el SNM exhortó a la población, a través de sus redes sociales, a tomar precauciones ante las altas temperaturas, entre ellas destaca el tomar mucha agua, incluso si no tienen sed.

Otras recomendaciones, para prevenir situaciones de emergencia, son: evitar actividades intensas, tomar descansos en sombra o aire acondicionado y usar ropa ligera, de colores claros y holgada.

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas sin refrigeración efectiva ni hidratación adecuada. Posibles impactos en algunos sistemas de salud y en industrias sensibles al calor”, detalla el informe.

Se acerca onda tropical

De otro lado, Rodríguez informó que hay una onda tropical que se está acercando a la región.

“(La onda) debería estar llegando esta tarde hacia mañana sábado”, sostuvo Rodríguez, quien mencionó que la zona este podría estar experimentando aguaceros en horas de la mañana, aunque la actividad más fuerte se espera que ocurra en la tarde en sectores de municipios como Jayuya, Utuado, Mayagüez y Aguadilla.

“El día más lluvioso será mañana, sábado. Aunque la onda nos va a traer ese tiempo variable para hoy y mañana, el domingo las condiciones van a estar más secas, como hemos visto en los pasados días”, dijo.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que el oleaje está entre dos a cuatro pies.

No obstante, explicó que se espera un aumento moderado en el viento, que podría aumentar de 15 a 20 millas. “Actualmente, están en 10 millas, pero se espera que comience a fluctuar entre las 24 a 48 horas por la onda”, puntualizó.

Tags
Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 31 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: