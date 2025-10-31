Halloween llega con advertencia de calor para 61 municipios: índices podrían superar los 100 grados

Si tienes planes de salir a “tricotear” y pedir dulces este Día de Halloween, debes mantenerte bien hidratado y mayormente bajo sombra, ya que este viernes se espera que esté bastante caluroso.

El informe de la agencia federal establece, entre otras cosas, que un total de 61 municipios están bajo la advertencia debido a que podrían registrarse índices de calor que superen los 100 grados Fahrenheit.

“Continuamos con el calor. Continuamos con el flujo del viento del sur y tenemos mucha humedad debido a la entrada de la onda tropical”, explicó el meteorólogo Ernesto Rodríguez, en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Los municipios bajo advertencia son Yauco, Salinas, San Juan, Loíza, Comerío, Guayama, Arroyo, Cabo Rojo, Guánica, Toa Alta, Culebra, Humacao, Luquillo, Guaynabo, Vieques, Maunabo, Trujillo Alto y Ceiba.

A estos se suman Quebradillas, Dorado, Aguada, Hormigueros, Santa Isabel, Patillas, Las Piedras, Ponce, Aguadilla, Hatillo, Isabela, Gurabo, Arecibo, Rincón, Río Grande, Camuy, San Germán, Guayanilla y Caguas.

La lista continúa con Bayamón, Mayagüez, Vega Baja, Vega Alta, Lajas, Moca, Canóvanas, Aguas Buenas, Yabucoa, Cataño, Toa Baja, Juana Díaz, Juncos, Florida, Cidra, Fajardo, Carolina, San Lorenzo y Barceloneta.

Los pueblos de Manatí, Naguabo, Peñuelas, Añasco y Cayey completan el listado, según el informe.

Ante este panorama, el SNM exhortó a la población, a través de sus redes sociales, a tomar precauciones ante las altas temperaturas, entre ellas destaca el tomar mucha agua, incluso si no tienen sed.

Otras recomendaciones, para prevenir situaciones de emergencia, son: evitar actividades intensas, tomar descansos en sombra o aire acondicionado y usar ropa ligera, de colores claros y holgada.

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas sin refrigeración efectiva ni hidratación adecuada. Posibles impactos en algunos sistemas de salud y en industrias sensibles al calor”, detalla el informe.

Se acerca onda tropical

De otro lado, Rodríguez informó que hay una onda tropical que se está acercando a la región.

“(La onda) debería estar llegando esta tarde hacia mañana sábado”, sostuvo Rodríguez, quien mencionó que la zona este podría estar experimentando aguaceros en horas de la mañana, aunque la actividad más fuerte se espera que ocurra en la tarde en sectores de municipios como Jayuya, Utuado, Mayagüez y Aguadilla.

PUBLICIDAD

“El día más lluvioso será mañana, sábado. Aunque la onda nos va a traer ese tiempo variable para hoy y mañana, el domingo las condiciones van a estar más secas, como hemos visto en los pasados días”, dijo.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, indicó que el oleaje está entre dos a cuatro pies.