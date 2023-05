La lista de nombres que se utilizará para identificar a las tormentas que se desarrollen durante la temporada de huracanes 2023 tiene una peculiaridad: es la misma utilizada durante el 2017.

Además, se utilizará desde el nombre Arlene, que es el primero en la lista, pero dicho nombre identificará a la segunda tormenta que se forme este año, debido a que el Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que ya hubo una primera tormenta subtropical que se desarrolló a mediados de enero.

No obstante, no habrá ningún ciclón llamado Irma o María. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) determinó, en 2018, retirar los nombres para no volverlos a utilizar en el proceso de identificación de tormentas en la cuenca del Atlántico tropical debido a los daños, pérdidas económicas y miles de muertes que ocasionaron.

Por lo tanto, de alcanzarse las letras I o M para nombrar una tormenta, las identificaciones a utilizarse serán Idalia y Margot, respectivamente.

Además, tal y como la OMM informó el año pasado, el listado de nombres del alfabeto griego no volverá a utilizarse, por lo que se diseñó una lista alterna de nombres en caso de que se agoten los 21 nombres de la lista oficial.

La lista alterna se compone de nombres como Adria, Braylen, Caridad, Deshawn, Emery, Foster, Gemma, Heath, Isla y así continúa hasta acabar con Will.

Lista oficial de nombres para la temporada de huracanes 2023:

Arlene

Bret

Cindy

Don

Emily

Franklin

Gert

Harold

Idalia

Jose

Katia

Lee

Margot

Nigel

Ophelia

Philippe

Rina

Sean

Tammy

Vince

Whitney

Las listas oficiales de nombres para ciclones tropicales son seis y se alternan cada año. En esta ocasión, la lista que se utilizará este año no volverá a repetirse hasta el 2029.

Las listas oficiales de nombres no se alteran o modifican a menos que alguno de estos se utilizara para un ciclón que haya causado muertes o graves pérdidas económicas en el territorio que impactó. Dicha determinación sería tomada por la OMM, en conjunto con otras entidades meteorológicas como el CNH.

En el caso de Puerto Rico, ya son tres los nombres retirados por identificar a huracanes que generaron pérdidas millonarias y múltiples muertes en la isla. Irma y María, utilizados para identificar a los dos huracanes intensos que se desarrollaron en 2017 y que impactaron a la isla, se retiraron en el 2018, mientras que Fiona, que fue un huracán que afectó a Puerto Rico por más de tres días en septiembre de 2022, fue retirado a principios del pasado mes de marzo.

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS).