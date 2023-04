La población en Puerto Rico podrá visualizar, desde este año, un mapa a color que mostrará el alcance estimado de inundaciones por la altura de la marejada ciclónica que experimentarían las costas de la isla bajo vigilancia o aviso de estas condiciones, debido la cercanía o inminente embate de un huracán, respectivamente, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El anuncio se dio a través de un informe de la agencia meteorológica en el que, además, se precisaron nuevos cambios que se introducirán durante la próxima temporada de huracanes -desde el 1 de junio al 30 de noviembre- con la intención de mejorar el flujo, entendimiento y acceso a la información durante la amenaza de un sistema tropical.

La herramienta, que llevaba utilizándose por años de manera experimental en las costas de Estados Unidos, finalmente tendrá un uso operacional (formal y no experimental) con alcance para agencias de seguridad y emergencias, así como para el público en general y medios de comunicación.

PUBLICIDAD

La marejada ciclónica es el oleaje por encima del nivel del mar que produce un huracán o una tormenta fuerte. Este efecto consiste en el aumento súbito del oleaje que provoca inundaciones tierra adentro en las costas.

“Desde hace años se podían emitir la vigilancia y avisos de marejada ciclónica para Puerto Rico, pero ese mapa no se generaba. La diferencia ahora es que con ese mapa se puede ver específicamente dónde estarán las áreas con mayores riesgos de marejada ciclónica”, explicó el meteorólogo David Sánchez Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“En pocas palabras, si se fuera a emitir un aviso o vigilancia de marejada ciclónica, el mapa va a lucir como el mapa de advertencias que se muestra en nuestra página. La imagen de las vigilancias o avisos se verá reflejada al igual que se marca o pinta el mapa con colores cuando emitimos un riesgo alto de corrientes marinas”, abundó.

El caso más reciente del uso de estos mapas -que también reportó este diario para beneficio de la diáspora puertorriqueña en esa área- fue el embate del huracán Ian en el estado de Florida. Durante las decenas de boletines que emitió el NHC para las costas del oeste de ese estado, se incluyeron múltiples avisos de marejada ciclónica por olas que podían alcanzar hasta 18 pies o más.

Las gráficas sirvieron para que el gobierno de Florida emitiera decenas de órdenes de evacuación para diversos condados en dicha área.

Para comprender los mapas, el NHC diseñó una leyenda a colores que muestra los diversos niveles de impacto de la marejada, según la altura por encima del nivel del mar:

PUBLICIDAD

- Azul : olas por encima de un (1) pie de altura sobre le nivel del mar

- Amarillo : olas por encima de un tres (3) pies de altura sobre le nivel del mar

- Anaranjado : olas por encima de seis (6) pies de altura sobre le nivel del mar

- Rojo : olas por encima de nueve (9) pies de altura sobre le nivel del mar

“Lo bueno del mapa es que antes decíamos que había un aviso de marejada ciclónica, pero la gente no podía visualizarlo o decían que no pasó nada, pero si hubiera estado el mapa sí se veían las zonas afectadas”, apuntó Sánchez Rivera.

Producto que requiere el análisis de expertos

El meteorólogo señaló que el mapa requiere de un análisis por parte del NHC o expertos del SNM en San Juan, debido a que su mala interpretación por cualquier vía que no sea oficial -páginas no autorizadas en redes sociales o cualquier publicación no experta en internet- podría resultar en una reacción incorrecta de la población durante una emergencia.

“Por ejemplo, ese mapa va a variar dependiendo de cómo vaya cambiando la trayectoria del sistema. El primer mapa que se emita, por ejemplo, no va a ser final; se irá actualizando. Además, las marejadas ciclónicas son bien sensitivas de pronosticar, porque siempre serán más altas al norte y a la derecha del ojo de un huracán, por lo que conlleva analizar y precisar una trayectoria que ya tenga en riesgo un territorio”, explicó.

“Incluso, puede ser sensitivo, también, para nosotros llevar un mensaje porque de momento puede que aparezca que en Humacao serán las olas más altas, pero luego viene y aparece en Lajas”, agregó.

PUBLICIDAD

De primera mano, la agencia responsable de actualizar y brindar un análisis textual del mapa será el NHC. Posteriormente, el SNM, como agencia hermana y que ayuda en la traducción al español de estos informes, podría abordar los productos de información.

El desarrollo de estas imágenes tomará en consideración la potencial magnitud de las inundaciones, dependiendo la cercanía a otros cuerpos de agua (lagos, ríos, quebradas, bahías, lagunas u océanos). Además, analizará la elevación de la tierra con respecto al nivel del mar, el tamaño del ciclón tropical, la trayectoria, el tipo de marea astronómica (si estará alta o baja), entre otros factores.

Los mapas de estimado de inundaciones por marejadas ciclónicas estarán disponibles en el portal del NHC solo cuando se emita alguna vigilancia o aviso de tormenta o huracán. La gráfica se publicará, aproximadamente, 15 minutos después de la emisión de boletines completos a las 5:00 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m. y 11:00 p.m.

Otros cambios a los productos de información durante la temporada de huracanes:

- Las perspectivas de condiciones en el trópico aumentarán su período de análisis

Este producto consiste en la producción de cortos informes acerca de áreas de sospecha ciclónica (bajas presiones) y sus probabilidades de formación en consideración al estado de las condiciones atmosféricas en ese momento (si son conducentes a desarrollo o no).

Hasta el año pasado, esos informes sólo tomaban en cuenta un período en adelanto de cinco días. Dicho de otra manera, solo brindaban estimados en probabilidad de desarrollo desde el día de la emisión del informes hasta dentro de cinco días.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el NHC extenderá este año ese período de cinco a siete días y las probabilidades de desarrollo de un sistema de sospecha se estimarán en porcentajes para un período dentro de 48 horas (dos días) y 168 horas (siete días).

- El NHC nombrará a las zonas de sospecha ciclónica o Invest (en inglés) con cuatro caracteres (dos letras y dos números) en sus informes de perspectivas de condiciones en el trópico.

Los números de identificación de las zonas de sospecha ciclónica o Invest siempre han sido la palabra Invest, seguido de dos dígitos y L, que es la letra que identifica la cuenca del Atlántico. Los dos dígitos son otorgados entre 90 a 99, comenzando con el primero y acabando con el último, hasta repetirse cíclicamente.

El cambio que se introducirá implicará la identificación de una zona de sospecha ciclónica como, por ejemplo, AL90 y así sucesivamente.

El informe completo con los cambios que incluirá el NHC lo puedes consultar a continuación: