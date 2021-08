El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) aumentó a 70% la probabilidad para que se desarrolle en el océano Pacífico el fenómeno de La Niña, lo que tendría un efecto sustancial en el Atlántico tropical.

Para el pasado mes de julio, la agencia meteorológica estimó en 51% la probabilidad de que se desarrollara La Niña, pero tras identificar anomalías en las temperaturas superficiales del Pacífico, los modelos sugieren una mayor oportunidad a que se concrete.

El climatólogo y profesor en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, Rafael Méndez Tejeda, resaltó -en entrevista con El Nuevo Día- que el informe de la NOAA debe recordarle a la población la necesidad de prepararse ante cualquier eventualidad, pues implica que las condiciones climatológicas en el Atlántico estarán más conducentes a desarrollo de ciclones.

“Cuando tenemos el fenómeno de La Niña o el (ENSO) Neutral los huracanes en el Atlántico se mueven con mayor libertad. Resulta que cuando está El Niño hay vientos cortantes que eso genera y tienden a debilitar los huracanes. En cambio, la Niña no hace nada y deja a los huracanes moverse en el Atlántico libremente y eso hace que aumente la probabilidad de que un huracán pueda fortalecerse o desplazarse con libertad”, explicó el profesor.

El fenómeno de La Niña se da en el océano Pacífico, donde las temperaturas en la línea del Ecuador se tornan frías, lo que limita la formación de huracanes en esa zona. Sin embargo, el evento produce un efecto contrario en el océano Atlántico, cuyas temperaturas ecuatoriales se calientan y disminuyen los vientos cortantes, lo que aumenta el desarrollo de sistemas tropicales.

“La Niña es que en el Pacífico hay menos huracanes, mientras que en el Atlántico es lo opuesto que pasa en el Pacífico”, acotó el experto.

Actualmente, la NOAA mantiene al océano Atlántico bajo vigilancia del fenómeno de La Niña.

“Para nosotros la niña no nos conviene, porque nos trae tiempo más húmedo. Ya tenemos un mes de agosto que ha sido el más activo que hemos tenido y nos estamos moviendo a septiembre que tiene el pico de huracanes”, resaltó Méndez Tejeda.

El profesor resaltó que este temporada de huracanes ha presentado patrones climatológicos anormales como, por ejemplo, el desarrollo de tres huracanes antes del pico de la temporada.

“Además, se ha podido identificar que los tres últimos sistemas fuertes como Elsa, Grace y Fred, todos se desplazaron por el Caribe a velocidades muy altas y eso no es normal. Elsa se llegó a mover a 30 millas por hora, eso es muy rápido. Eso implica que hay que seguir investigando si hay alguna relación con las corrientes marinas”, apuntó el científico.

Si se concreta el desarrollo de La Niña, este sería el segundo año consecutivo en que se da dicho fenómeno. El año pasado el evento climatológico se desarrolló justo en el pico de la temporada de huracanes. El 2020 terminó como el año con la temporada de huracanes más activa en la historia de la Tierra, desde que se tienen registros.

Méndez Tejeda exhortó a la población a no subestimar el análisis de los expertos y urgió a revisar los planes de emergencia tanto individuales como familiares para evitar desgracias.

“Hay que seguir preparado vengan o no vengan. Es mejor estar preparado y que no vengan. Yo siempre le digo a la gente que se tome la temporada de huracanes como un seguro de vida, que no quieren usar. Si nosotros tenemos la facilidad, que no tienen los sismólogos para anticipar un terremoto, pues por lo menos con un margen de error podemos decir por dónde vendrían los sistemas”, resaltó el profesor.

“Además, es sumamente importante que, en este contexto, la gente entienda que tiene que vacunarse. En caso de emergencia, deben todos considerar este factor de salud pública y entender que tienen que vacunarse contra el COVID”, abundó.

Para este año, la NOAA pronosticó el desarrollo de 15 a 21 tormentas (vientos de 39 mph o más), de las que siete a 10 podrían convertirse en huracán (vientos de 74 mph o más) y de esos unos tres a cinco alcanzarían intensidad mayor (categoría 3, 4 o 5; con vientos de 111 mph o más).