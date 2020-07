El Monitor de Sequía de los Estados Unidos reveló hoy, jueves, su más reciente informe sobre Puerto Rico en el que estableció que el patrón seco que afecta la isla sigue sin mostrar señales de disminución evidentes.

La agencia informó que el porcentaje de condiciones atípicamente secas alrededor de la isla es de 18.08%, la sequía moderada acapara un 22.80% y la sequía severa se extiende en un 31.31% del país. En general, un 72.11% de la isla tiene algún tipo de patrón seco que se traduce en un impacto a unos 2,401,328 habitantes que viven en zonas bajo sequía, según el análisis estadístico cuando se considera los datos del Censo.

La categoría de condiciones atípicamente secas significa que el área en cuestión tiene un déficit de agua y que la sequedad que le afecta detiene o hace más lento el cultivo de alimentos o de pastizales. En el caso de la categoría de sequía moderada se establece que se identificarán áreas bajo esta clasificación cuando algunos pastizales se dañen, las fuentes o embalses de agua estén bajos o se requiera el uso mesurado de agua por la falta de lluvia.

PUBLICIDAD

Mientras, la sequía severa significa que el área en cuestión podría perder cultivos o pastizales, reporte escasez de agua u obligue a imponer restricciones en el servicio del agua debido a la falta de precipitación.

Mapa de sequía en Puerto Rico que parte del informe del 14 de julio de 2020. (USDM)

El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Emanuel Rodríguez explicó que la isla aún no ha recibido la lluvia que necesita para disminuir los déficit de lluvia, por lo que el patrón seco continuará hasta tanto aumente la humedad. Dicho escenario se espera que se dé entre los meses de agosto y septiembre por el pico de la temporada de huracanes.

“Las lluvias que tuvimos los pasados días como la onda tropical fueron lo suficiente como para no empeorar la sequía, pero no la erradicaron. Vimos un alivio pero no significativo. Así que necesitamos un aumento en las lluvias para poder disminuir los déficit que ahora mismo están entre ocho a 12 pulgadas, principalmente, en el este-interior y la zona metropolitana”, señaló el experto.

En otras áreas de la isla, según el SNM, los déficit de lluvias superan las 16 pulgadas.

El término de déficit de lluvia se refiere a la cantidad de precipitación que no recibe un territorio en un tiempo determinado que, en el caso de Puerto Rico, supera los 60 días.

“A corto plazo, este fin de semana y la semana que viene se ven inestables. No será significativo pero veremos un aumento en lluvias. Habrá que esperar al próximo informe para conocer cuál fue el impacto en la isla”, puntualizó Rodríguez.