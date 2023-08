La actividad ciclónica durante la actual temporada de huracanes en la cuenca del océano Atlántico –que se inició el pasado 1 de junio– probablemente será “por encima de lo normal”, según una actualización del pronóstico ofrecida hoy, jueves, por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

En mayo, la NOAA pronosticó que la temporada sería “casi normal”. El aumento en la severidad prevista se debe a influencias del calentamiento récord del Atlántico y al surgimiento tardío del fenómeno de El Niño.

Bajo el nuevo pronóstico, este año se desarrollarían entre 14 y 21 tormentas tropicales nombradas (vientos de 49 millas por hora o más), de las cuales entre 6 y 11 se convertirían en huracanes (vientos de 74 mph o superiores) y, de esos, entre 2 y 5 alcanzarían las categorías 3, 4 o 5 (vientos de 111 mph o de mayor intesidad).

En comparación, las cifras de mayo estimaban entre 12 y 17 tormentas tropicales nombradas, entre 5 y 9 huracanes, y entre 1 y 4 huracanes de categoría 3 o más).

Pronóstico actualizado de la temporada de huracanes. (Suministrada)

“El mayor cambio (en el pronóstico) es que hemos aumentado las probabilidades de una temporada de huracanes por encima de lo normal y eso realmente tiene en cuenta la actividad anterior y las continuas temperaturas cálidas récord de la superficie del Atlántico”, dijo Matthew Rosencrans, pronosticador principal de huracanes en el Centro de Predicción Climática de la NOAA, en una conferencia de prensa.

Las temperaturas del Atlántico de junio y julio fueron las más cálidas observadas desde 1950. Cuanto más altas las temperaturas del agua, más probable es la formación de huracanes. Según Rosencrans, “muchas de las predicciones de mayo no pronosticaron la continuación de temperaturas récord de la superficie del mar”.

La NOAA observó, también, un comienzo más tardío de lo esperado de El Niño, un fenómeno que suele disminuir la actividad de huracanes en el Atlántico, especialmente en el Caribe occidental y el golfo de México. “Este año, parece que los cambios normalmente asociados con El Niño están surgiendo un poco más tarde de lo anticipado inicialmente; entonces, la temporada pudiera tener más actividad”, dijo Rosencrans.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende desde 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Desde que se inició, se han formado cuatro ciclones con nombre: Arlene, Bret, Cindy y Don, que alcanzó categoría de huracán. Ninguno representó una amenaza directa para Puerto Rico.

La actualización de hoy de la NOAA llega en un momento crucial, ya que el período de agosto a octubre es el más intenso de la temporada para la isla, con el 10 de septiembre como el día pico, ya que la mayoría de los huracanes intensos que han azotado al país han ocurrido alrededor de esta fecha. Ejemplos notables incluyen Fiona (18 septiembre de 2022), Irma y María (6 y 20 de septiembre de 2017), Georges (21 de septiembre de 1998) y Hugo (18 septiembre de 1989).

