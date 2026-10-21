Las condiciones estarán estables aunque calurosas para el miércoles
Se espera que la situación se deteriore para el jueves
21 de octubre de 2026 - 8:44 AM
21 de octubre de 2026 - 8:44 AM
Las condiciones del tiempo permanecerán estables y calurosas en los municipios costeros y urbanos este miércoles, aunque se espera un deterioro a partir de mañana.
De acuerdo con la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Cecille Villanueva, por el momento no se emitirá advertencia de calor “pero sí se va a sentir caluroso en áreas costeras y urbanas”.
“Va a haber menos humedad así que la cobertura de aguaceros y algunas tronadas en horas de la tarde va a ser menor. Sí vamos a tener actividad en la zona montañosa y a lo mejor se podrían mover hacia el norte, pero serían áreas más localizadas”, apuntó Villanueva en entrevista con El Nuevo Día.
📅 Oct 21, 2026 | 21 oct 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 21, 2026
🌤️ A little less rain, but the heat sticks around! A few afternoon showers or storms remain possible.
🌤️ ¡Menos lluvia, pero el calor continúa! Aún podrían surgir aguaceros o tronadas aisladas.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/IEAWmLTvS6
Por otra parte, en las condiciones costeras, Villanueva resaltó que la intensidad de la marejada del norte que afectó el oleaje el martes estará mejorando gradualmente.
“Todavía tenemos un riesgo alto de corrientes marinas, está en efecto hasta las 6:00 p.m. de hoy esto”, advirtió la meteoróloga.
Se espera que para el viernes otro pulso de marejada del norte afecte las condiciones costeras y marítimas en el fin de semana.
“Podremos estar viendo que las condiciones costeras se van a estar deteriorando”, mencionó Villanueva.
📅 Oct 21 | 21 oct 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 21, 2026
🚨🌊 DANGEROUS RIP CURRENTS! Even strong swimmers are at risk. Think twice before entering the water!
🚨🌊 ¡CORRIENTES MARINAS PELIGROSAS! Hasta los nadadores expertos corren peligro. ¡Mucho cuidado!#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/Sy9z3p55KL
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