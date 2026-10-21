Las condiciones estarán estables aunque calurosas para el miércoles

Las condiciones del tiempo permanecerán estables y calurosas en los municipios costeros y urbanos este miércoles, aunque se espera un deterioro a partir de mañana.

De acuerdo con la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Cecille Villanueva, por el momento no se emitirá advertencia de calor “pero sí se va a sentir caluroso en áreas costeras y urbanas”.

“Va a haber menos humedad así que la cobertura de aguaceros y algunas tronadas en horas de la tarde va a ser menor. Sí vamos a tener actividad en la zona montañosa y a lo mejor se podrían mover hacia el norte, pero serían áreas más localizadas”, apuntó Villanueva en entrevista con El Nuevo Día.

Por otra parte, en las condiciones costeras, Villanueva resaltó que la intensidad de la marejada del norte que afectó el oleaje el martes estará mejorando gradualmente.

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“Todavía tenemos un riesgo alto de corrientes marinas, está en efecto hasta las 6:00 p.m. de hoy esto”, advirtió la meteoróloga.

Se espera que para el viernes otro pulso de marejada del norte afecte las condiciones costeras y marítimas en el fin de semana.