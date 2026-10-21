Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
21 de octubre de 2026
85°Lluvias aisladas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las condiciones estarán estables aunque calurosas para el miércoles

Se espera que la situación se deteriore para el jueves

21 de octubre de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se espera que para el viernes otro pulso de marejada del norte afecte las condiciones costeras y marítimas en el fin de semana. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las condiciones del tiempo permanecerán estables y calurosas en los municipios costeros y urbanos este miércoles, aunque se espera un deterioro a partir de mañana.

RELACIONADAS

De acuerdo con la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Cecille Villanueva, por el momento no se emitirá advertencia de calor “pero sí se va a sentir caluroso en áreas costeras y urbanas”.

“Va a haber menos humedad así que la cobertura de aguaceros y algunas tronadas en horas de la tarde va a ser menor. Sí vamos a tener actividad en la zona montañosa y a lo mejor se podrían mover hacia el norte, pero serían áreas más localizadas”, apuntó Villanueva en entrevista con El Nuevo Día.

Por otra parte, en las condiciones costeras, Villanueva resaltó que la intensidad de la marejada del norte que afectó el oleaje el martes estará mejorando gradualmente.

“Todavía tenemos un riesgo alto de corrientes marinas, está en efecto hasta las 6:00 p.m. de hoy esto”, advirtió la meteoróloga.

Se espera que para el viernes otro pulso de marejada del norte afecte las condiciones costeras y marítimas en el fin de semana.

“Podremos estar viendo que las condiciones costeras se van a estar deteriorando”, mencionó Villanueva.

Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoTiempoMeteorologíacalorServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: