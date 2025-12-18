Marejada del norte continúa disminuyendo, pero el riesgo en las aguas persiste

A pesar de la marejada que ha estado afectando las aguas del norte continúa disminuyendo, persistirán condiciones marítimas peligrosas este jueves.

Así lo advirtió el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), ante la posibilidad de olas rompientes de entre nueve a 11 pies.

“Les pedimos a las personas que visiten las playas del sur. Las del norte no están aptas para bañistas ni para ‘surfers’ sin experiencia”, alertó Sánchez.

El científico precisó que permanece en efecto una advertencia de grandes olas rompientes, una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas que incluye a Culebra.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“No bajen la guardia porque debe haber mejoría, pero para la tarde del sábado esperamos la llegada de otra marejada, siendo el domingo un día peligroso”, anticipó.