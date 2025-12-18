Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Marejada del norte continúa disminuyendo, pero el riesgo en las aguas persiste

En horas de la noche, también se espera la llegada de una vaguada

18 de diciembre de 2025 - 8:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sábado se espera la llegada de otra marejada. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A pesar de la marejada que ha estado afectando las aguas del norte continúa disminuyendo, persistirán condiciones marítimas peligrosas este jueves.

RELACIONADAS

Así lo advirtió el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), ante la posibilidad de olas rompientes de entre nueve a 11 pies.

“Les pedimos a las personas que visiten las playas del sur. Las del norte no están aptas para bañistas ni para ‘surfers’ sin experiencia”, alertó Sánchez.

El científico precisó que permanece en efecto una advertencia de grandes olas rompientes, una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas que incluye a Culebra.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“No bajen la guardia porque debe haber mejoría, pero para la tarde del sábado esperamos la llegada de otra marejada, siendo el domingo un día peligroso”, anticipó.

En cuanto a las condiciones del tiempo, señaló que el cielo debe mantenerse relativamente despejado. Sin embargo, en horas de la noche, llegará una vaguada que aumentará la actividad de lluvia, especialmente para sectores del este y norte de la isla.

Tags
Breaking NewsMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: