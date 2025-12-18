Marejada del norte continúa disminuyendo, pero el riesgo en las aguas persiste
En horas de la noche, también se espera la llegada de una vaguada
18 de diciembre de 2025 - 8:26 AM
18 de diciembre de 2025 - 8:26 AM
A pesar de la marejada que ha estado afectando las aguas del norte continúa disminuyendo, persistirán condiciones marítimas peligrosas este jueves.
Así lo advirtió el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), ante la posibilidad de olas rompientes de entre nueve a 11 pies.
“Les pedimos a las personas que visiten las playas del sur. Las del norte no están aptas para bañistas ni para ‘surfers’ sin experiencia”, alertó Sánchez.
El científico precisó que permanece en efecto una advertencia de grandes olas rompientes, una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas y un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas que incluye a Culebra.
“No bajen la guardia porque debe haber mejoría, pero para la tarde del sábado esperamos la llegada de otra marejada, siendo el domingo un día peligroso”, anticipó.
En cuanto a las condiciones del tiempo, señaló que el cielo debe mantenerse relativamente despejado. Sin embargo, en horas de la noche, llegará una vaguada que aumentará la actividad de lluvia, especialmente para sectores del este y norte de la isla.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: