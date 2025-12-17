Oleaje rompiente de hasta 15 pies: marejada mantiene condiciones peligrosas en las costas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición a playas y zonas costeras debido a una marejada del noroeste que generará oleaje rompiente de hasta 15 pies en la costa norte.

“Las condiciones no están propicias para el disfrute. Ya hemos tenido reportes de algunas inundaciones costeras, incluso carreteras cercanas de la costa pudieran verse afectadas”, advirtió la meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM.

Ante este panorama, la dependencia federal emitió una advertencia de inundaciones costeras que estará vigente hasta las 6:00 p.m.

También se mantiene en efecto un riesgo alto de corrientes marinas y una advertencia de resacas fuertes. De igual forma, Meteorología divulgó una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

Según la agencia meteorológica, las áreas más vulnerables a resacas fuertes, erosión costera e inundaciones costeras incluyen Piñones, a lo largo de la PR-187; Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Cristiana, en Loíza; Fortuna, en Luquillo; Pueblo y Tamarindo, en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jarealito, en Arecibo; La Boca, en Barceloneta; Machuca, en Manatí; Puerto Nuevo, en Vega Baja; Ocean Park, en San Juan; y barrio Espinal, en Aguada.

“A partir de mañana, las condiciones deberían mejorar significativamente y gradualmente. Es una marejada fuerte, pero de periodo corto”, señaló Marrero.

En cuanto a las condiciones del tiempo, informó que una vaguada y un frente al norte mantendrán un patrón inestable, con aguaceros frecuentes en distintas regiones de la isla,

En horas de la mañana, la actividad debería concentrarse en el este mientras que, durante la tarde, podría registrarse lluvia en el noroeste y este.