Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oleaje rompiente de hasta 15 pies: marejada mantiene condiciones peligrosas en las costas

El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición a playas

17 de diciembre de 2025 - 8:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A partir de mañana, las condiciones en el mar deberían mejorar. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición a playas y zonas costeras debido a una marejada del noroeste que generará oleaje rompiente de hasta 15 pies en la costa norte.

“Las condiciones no están propicias para el disfrute. Ya hemos tenido reportes de algunas inundaciones costeras, incluso carreteras cercanas de la costa pudieran verse afectadas”, advirtió la meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM.

Ante este panorama, la dependencia federal emitió una advertencia de inundaciones costeras que estará vigente hasta las 6:00 p.m.

También se mantiene en efecto un riesgo alto de corrientes marinas y una advertencia de resacas fuertes. De igual forma, Meteorología divulgó una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

Según la agencia meteorológica, las áreas más vulnerables a resacas fuertes, erosión costera e inundaciones costeras incluyen Piñones, a lo largo de la PR-187; Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Cristiana, en Loíza; Fortuna, en Luquillo; Pueblo y Tamarindo, en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jarealito, en Arecibo; La Boca, en Barceloneta; Machuca, en Manatí; Puerto Nuevo, en Vega Baja; Ocean Park, en San Juan; y barrio Espinal, en Aguada.

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica?

“Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”: ¿qué es una marejada ciclónica?

“Es la amenaza más grande a la vida asociada a huracanes”, explica la meteoróloga Ada Monzón.

“A partir de mañana, las condiciones deberían mejorar significativamente y gradualmente. Es una marejada fuerte, pero de periodo corto”, señaló Marrero.

En cuanto a las condiciones del tiempo, informó que una vaguada y un frente al norte mantendrán un patrón inestable, con aguaceros frecuentes en distintas regiones de la isla,

En horas de la mañana, la actividad debería concentrarse en el este mientras que, durante la tarde, podría registrarse lluvia en el noroeste y este.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoCondiciones peligrosas en el mar
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: