Meteorología emite advertencia de inundaciones para varios pueblos ante fuertes lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde de este viernes una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentan fuertes aguaceros y tronadas.

Según la agencia meteorológica, los pueblos que permanecen bajo advertencia son:

San Germán y Sabana Grande: hasta las 4:15 p.m.

hasta las 4:15 p.m. San Sebastián, Lares, Isabela, Moca, Camuy y Quebradillas: hasta las 4:15 p.m.

hasta las 4:15 p.m. Vega Alta y Vega Baja: hasta las 4:15 p.m.

hasta las 4:15 p.m. Toa Alta, Toa Baja, Bayamón y Dorado: hasta las 4:30 p.m.

De acuerdo con el SNM, lluvia excesiva pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos en estos sectores.

Al menos una pulgada de precipitación ha caído en estas zonas y no se descarta que los mencionados pueblos reciban hasta dos pulgadas de agua adicionales.