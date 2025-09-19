Meteorología emite advertencia de inundaciones para varios pueblos ante fuertes lluvias
La entidad había anticipado que, en horas de la tarde, se registraría el patrón típico de la temporada
19 de septiembre de 2025 - 1:43 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde de este viernes una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentan fuertes aguaceros y tronadas.
Según la agencia meteorológica, los pueblos que permanecen bajo advertencia son:
⚠️VEGA ALTA and VEGA BAJA⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 19, 2025
Urban and Small Stream Flood Advisory.
|
Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta: 4:15 PM AST Sep 19, 2025#PRwx pic.twitter.com/egbeTFv3iZ
De acuerdo con el SNM, lluvia excesiva pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos en estos sectores.
Al menos una pulgada de precipitación ha caído en estas zonas y no se descarta que los mencionados pueblos reciban hasta dos pulgadas de agua adicionales.
Ante este panorama, el SNM les exhortó a los conductores a evitar vías inundadas y ejercer precaución.
