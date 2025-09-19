Opinión
19 de septiembre de 2025
Meteorología emite advertencia de inundaciones para varios pueblos ante fuertes lluvias

La entidad había anticipado que, en horas de la tarde, se registraría el patrón típico de la temporada

19 de septiembre de 2025 - 1:43 PM

Al menos una pulgada de precipitación ha caído en estas zonas. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió en la tarde de este viernes una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentan fuertes aguaceros y tronadas.

Según la agencia meteorológica, los pueblos que permanecen bajo advertencia son:

  • San Germán y Sabana Grande: hasta las 4:15 p.m.
  • San Sebastián, Lares, Isabela, Moca, Camuy y Quebradillas: hasta las 4:15 p.m.
  • Vega Alta y Vega Baja: hasta las 4:15 p.m.
  • Toa Alta, Toa Baja, Bayamón y Dorado: hasta las 4:30 p.m.

De acuerdo con el SNM, lluvia excesiva pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos en estos sectores.

Al menos una pulgada de precipitación ha caído en estas zonas y no se descarta que los mencionados pueblos reciban hasta dos pulgadas de agua adicionales.

Ante este panorama, el SNM les exhortó a los conductores a evitar vías inundadas y ejercer precaución.

