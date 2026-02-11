Permanezca en tierra: continúan las resacas fuertes y las condiciones marítimas peligrosas

Aunque la advertencia de inundaciones costeras ya expiró, el mar todavía no está para confiarse, con olas rompientes que pudieran alcanzar entre los 12 a 13 pies de altura, advirtió la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Zayas informó que persisten condiciones marítimas y costeras peligrosas alrededor de la isla, por lo que se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas del Caribe hasta mañana en la mañana, mientras que en las aguas del Atlántico la advertencia se extiende hasta mañana en la tarde.

Asimismo, continúa una advertencia de resacas fuertes hasta al menos las 6:00 p.m. de este miércoles para las costas noroeste, norte y este de Puerto Rico, así como Culebra, debido al oleaje rompiente elevado.

De igual forma, el riesgo alto de corrientes marinas se mantendrá hasta mañana.

La meteoróloga explicó que, a partir del jueves, el oleaje y la energía del mar comenzarán a disminuir gradualmente. Se espera que las condiciones marítimas mejoren hacia el viernes y durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

1 / 28 | Marejadas y fuertes resacas: impresionantes imágenes del oleaje en las costas de Puerto Rico. Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 28 Marejadas y fuertes resacas: impresionantes imágenes del oleaje en las costas de Puerto Rico Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

No obstante, persistirá un riesgo moderado de corrientes marinas en playas del norte, lo que significa que aún podrían formarse corrientes peligrosas.

En cuanto a las condiciones del tiempo, este miércoles, se anticipa algo de nubosidad con aguaceros leves en el este durante la mañana, seguido de cielos más despejados el resto del día.

En la tarde, podrían registrarse aguaceros aislados en el oeste por efectos locales, pero la científica señaló que no implicaría riesgo de inundaciones ni impactos significativos.

Para el jueves hacia temprano el viernes, aumentará la probabilidad de lluvias debido al paso de una vaguada acompañada de humedad. Luego, el sábado y domingo, llegará aire más seco, por lo que las probabilidades de lluvia se mantendrán por debajo de un 40%, limitadas principalmente al oeste en horas de la tarde.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Zayas anticipó que el lunes regresará algo de humedad al área, aunque no se preven eventos significativos por el momento.