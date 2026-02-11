Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Permanezca en tierra: continúan las resacas fuertes y las condiciones marítimas peligrosas

Las olas rompientes pudieran alcanzar entre los 12 a 13 pies de altura

11 de febrero de 2026 - 8:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El riesgo alto de corrientes marinas se mantendrá hasta mañana. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque la advertencia de inundaciones costeras ya expiró, el mar todavía no está para confiarse, con olas rompientes que pudieran alcanzar entre los 12 a 13 pies de altura, advirtió la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Zayas informó que persisten condiciones marítimas y costeras peligrosas alrededor de la isla, por lo que se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en las aguas del Caribe hasta mañana en la mañana, mientras que en las aguas del Atlántico la advertencia se extiende hasta mañana en la tarde.

Asimismo, continúa una advertencia de resacas fuertes hasta al menos las 6:00 p.m. de este miércoles para las costas noroeste, norte y este de Puerto Rico, así como Culebra, debido al oleaje rompiente elevado.

De igual forma, el riesgo alto de corrientes marinas se mantendrá hasta mañana.

La meteoróloga explicó que, a partir del jueves, el oleaje y la energía del mar comenzarán a disminuir gradualmente. Se espera que las condiciones marítimas mejoren hacia el viernes y durante el fin de semana.

Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas.El Servicio Nacional de Meteorología indicó que existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones, mayormente elevado para la mitad este de Puerto Rico.No es hasta el jueves que se espera una mejoría.
1 / 28 | Marejadas y fuertes resacas: impresionantes imágenes del oleaje en las costas de Puerto Rico. Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas. - Carlos Rivera Giusti/Staff

No obstante, persistirá un riesgo moderado de corrientes marinas en playas del norte, lo que significa que aún podrían formarse corrientes peligrosas.

En cuanto a las condiciones del tiempo, este miércoles, se anticipa algo de nubosidad con aguaceros leves en el este durante la mañana, seguido de cielos más despejados el resto del día.

En la tarde, podrían registrarse aguaceros aislados en el oeste por efectos locales, pero la científica señaló que no implicaría riesgo de inundaciones ni impactos significativos.

Para el jueves hacia temprano el viernes, aumentará la probabilidad de lluvias debido al paso de una vaguada acompañada de humedad. Luego, el sábado y domingo, llegará aire más seco, por lo que las probabilidades de lluvia se mantendrán por debajo de un 40%, limitadas principalmente al oeste en horas de la tarde.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Zayas anticipó que el lunes regresará algo de humedad al área, aunque no se preven eventos significativos por el momento.

De igual forma, este miércoles, las temperaturas continuarán relativamente frescas, con máximas en los altos 70 a bajos 80 grados Fahrenheit en zonas costeras, y entre los medios y altos 70 grados en áreas montañosas.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
