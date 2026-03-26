Persisten las lluvias: advierten sobre inundaciones y posibles deslizamientos de terrenos

La inestabilidad atmosférica continuará dominando el tiempo en Puerto Rico este jueves, con aguaceros a través de la isla que podrían provocar inundaciones urbanas y deslizamientos de terrenos.

Según la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la actividad de lluvia se concentrará principalmente en el interior-oeste y noroeste del país, aunque no se descarta que la zona metropolitana también experimente aguaceros que aumenten la acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje.

“Ya cercano al mediodía podríamos ver el desarrollo de aguaceros en el interior montañoso”, explicó Novoa, al advertir que las condiciones inestables responden a la humedad presente y a una vaguada que se aproxima a la región.

Ante la saturación de los suelos por las lluvias recientes, la meteoróloga señaló que existe potencial para deslizamientos de terreno, especialmente en zonas vulnerables. Asimismo, indicó que no se descartan tronadas aisladas durante la tarde.

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El patrón variable podría extenderse hasta el viernes, mientras la vaguada continúa influyendo sobre las condiciones del tiempo.

No obstante, se espera una mejoría gradual entre el sábado y el domingo, cuando una masa de aire más seco comience a entrar a la región.

En cuanto a las condiciones marítimas, Novoa señaló que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este, incluyendo Culebra.

Marejada fuerte y refuerzo de seguridad para Semana Santa

De cara a la Semana Santa, anticipó un deterioro significativo en el mar desde la noche del lunes hacia el martes debido a la llegada de una marejada fuerte.

“El oleaje aumentaría bastante y las olas rompientes. No se descarta que tengamos corrientes amenazantes para la vida y resacas fuertes, que serían olas rompientes de hasta 10 pies”, advirtió.

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Ante este panorama, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) activó un plan de seguridad con énfasis en la prevención de incidentes en playas, ríos y zonas costeras.

El secretario del DSP, el general Arthur Garffer, destacó que el enfoque principal será salvaguardar vidas ante escenarios de oleaje peligroso, corrientes marinas y cambios en las condiciones del tiempo.

“Esta Semana Santa tendrá una peligrosidad adicional que no podemos ignorar: las condiciones marítimas. Nuestro llamado es claro: la prevención salva vidas. No se trata solo de presencia operacional, sino de que cada ciudadano tome decisiones responsables basadas en información oficial y actualizada”, expresó el general Garffer.

El plan de seguridad también contempla el despliegue de recursos en zonas costeras, vigilancia preventiva y la coordinación interagencial entre los negociados del DSP, los municipios y agencias federales, con especial atención en áreas de alta concentración de visitantes.

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1 / 11 | Conoce las 11 playas más peligrosas de Puerto Rico. Playa Ballenas, en Guánica. (GFR Media / Archivo) 1 / 11 Conoce las 11 playas más peligrosas de Puerto Rico Playa Ballenas, en Guánica. (GFR Media / Archivo) Compartir

Por su parte, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez Colón, exhortó a residentes y visitantes a mantenerse atentos a los boletines oficiales antes de visitar cuerpos de agua.

“Las condiciones del mar pueden cambiar de forma impredecible. Exhortamos a la población y a los visitantes a no subestimar las advertencias. Antes de salir, verifique los informes del tiempo, identifique las banderas en las playas y siga las recomendaciones de las autoridades”, indicó.

Asimismo, Jiménez Colón recordó que tanto residentes como visitantes pueden registrarse en el portal de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), swimsafepr.com, antes de acudir a la playa, como una medida preventiva que permite a las autoridades contar con mayor visibilidad y capacidad de respuesta ante emergencias en las costas.