Pocos aguaceros, pero mucho viento: así estará el tiempo esta semana

Un sistema de alta presión en el Atlántico continuará promoviendo condiciones mayormente estables y ventosas durante los próximos días en Puerto Rico, informó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Para este martes, se anticipa un día tranquilo con poca actividad de lluvia. En horas de la mañana, podrían registrarse algunos aguaceros pasajeros en el este, mientras que en la tarde se espera desarrollo limitado de lluvia en el interior y hacia el oeste.

Rivera indicó que la semana se perfila con poca precipitación, pero con condiciones ventosas. Ante esto, exhortó a la ciudadanía a asegurar objetos livianos en exteriores debido a los vientos fuertes.

Además, una leve concentración de polvo del Sahara se aproxima a la región. La científica explicó que, si las personas observan un cielo brumoso, se debe a bajas concentraciones del particulado.

En el ámbito marítimo, señaló que las condiciones continúan peligrosas, por lo que permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta tarde en la noche del jueves.

Sostuvo que se espera oleaje picado y peligroso de entre seis y ocho pies. Como resultado, recomendó a los navegantes permanecer en puerto seguro.