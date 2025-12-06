Opinión
Prevén un sábado mayormente soleado con poca actividad de lluvia en algunas zonas

Este es el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología

6 de diciembre de 2025 - 9:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para mañana se espera que se repita el mismo patrón de clima de verano que se ve hoy. (Archivo / GFR Media)
Imagen de archivo de un día de playa.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipa un sábado mayormente soleado en Puerto Rico, con aguaceros breves desarrollándose en algunas zonas, temperaturas agradables y un riesgo de corrientes marinas de bajo a moderado en las playas.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el meteorólogo del SNM, Emanuel Rodríguez, indicó que “vamos a tener condiciones del tiempo bastante agradables, bien típicas de la temporada y el mes de diciembre”, y que, en general, “el día estará tranquilo”.

“Las condiciones van a estar bastante agradables. Tenemos brisa fuerte del este, de 15 a 20 millas por hora. Ese viento arrastrará algunos parchos de humedad, dejando lluvias breves en el este, pero el día se mantendrá bastante tranquilo y favorable”, añadió.

Precisamente, destacó que las temperaturas durante la madrugada se mantuvieron bastante agradables, de acuerdo con algunas de las estaciones del SNM. En Jayuya, por ejemplo, los termómetros marcaron 60 grados Fahrenheit (°F), mientras que en Ceiba y Fajardo rondaron los 77 °F.

Para este sábado, se anticipa que las máximas alcancen entre 88 °F y 90 °F en algunas zonas del sur y suroeste de la isla; entre 86 °F y 87 °F en el área metropolitana; y entre 75 °F y 80 °F en municipios de montaña, tales como Orocovis, Jayuya y Utuado, explicó.

En términos marítimos, Rodríguez advirtió que el oleaje estará picado debido a condiciones ventosas. Agregó que hay un riesgo de bajo a moderado de corrientes marinas. “Siempre hay que tener precaución, nadar en lugares seguros, aptos para bañistas”, mencionó.

A esos fines, se espera un oleaje de cinco a seis pies para las aguas mar afuera del Atlántico y de tres a cinco pies en las aguas cercanas. “Las embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución, particularmente en las aguas mar afuera y los pasos locales”, dijo el SNM.

Un informe publicado por la agencia en su plataforma digital establece que “corrientes de resaca que amenazan la vida son posibles en la zona de rompiente, particularmente a lo largo del norte, noreste, Culebra y Vieques”, y que podrían ocurrir corrientes de resaca aisladas más fuertes en otros lugares, especialmente cerca de muelles, espigones y canales.

“No se pronostican amenazas significativas de tiempo desde el domingo hasta el viernes. Hay un alto riesgo de corrientes de resaca en las áreas costeras y una amenaza marina con oleaje de hasta 7 pies de jueves a viernes”, puntualizó la entidad federal.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
