Pronostican que la tormenta tropical Melissa se convertirá en huracán en las próximas horas

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que la tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán en las próximas horas, mientras continúa su lento desplazamiento por el Caribe central rumbo hacia Jamaica, donde podría impactar como huracán mayor.

En el boletín de las 8:00 a.m. de la dependencia federal, el sistema se ubicaba a unas 160 millas al sureste de Kingston, Jamaica, y a unas 235 millas al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

A esa hora, Melissa ostentaba vientos máximos sostenidos 70 millas por hora (mph), y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de apenas 1 mph.

“Se pronostica que la intensificación rápida comience durante las próximas 24 horas. Se pronostica que Melissa se convierta en un huracán pronto y en un huracán mayor para el domingo”, informó el CNH.

“Desafortunadamente, una gran mayoría de los últimos modelos de trayectoria confiables muestran Melissa tocando tierra en Jamaica en alrededor de 72 horas. Lo que es más preocupante aquí es que es probable que la isla experimente un par de días de fuertes lluvias y vientos con fuerza de tormenta tropical antes de que el núcleo y los vientos más fuertes incluso alcancen la costa”, advirtió el organismo federal.

Inundaciones severas y viviendas afectadas: tormenta tropical Melissa impacta a la República Dominicana. La tormenta tropical Melissa permanecía casi estacionaria este viernes en el centro del Caribe.

Al momento, se matiene vigente un aviso de huracán para Jamaica. De igual forma, continúa en efecto una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical para la península del suroeste de Haití desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

De acuerdo con el CNH, se espera que Melissa traiga entre 15 a 25 pulgadas de lluvia a porciones del sur de La Española y Jamaica hasta el martes, con máximas asiladas de hasta 35 pulgadas a través de la Península de Tiburon de Haití.

“Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos potenciales son posibles a través de porciones de Jamaica y el sur de la República Dominicana, mientras que se anticipan inundaciones repentinas catastróficas en el sur de Haití“, alertó la dependencia federal.

Mientras, el este de Cuba podría recibir entre cuatro a ocho pulgadas, con cantidades aisladas de hasta 12 pulgadas de precipitación, hasta el martes.

De igual forma, se mantiene un riesgo de marejada ciclónica amenazante a la vida, especialmente a lo largo de la costa sur de Jamaica, a partir de del fin de semana o principios de la próxima semana.