Meteorología alerta sobre riesgo de inundaciones y rayos por influencia de Melissa

La nubosidad asociada a la tormenta tropical Melissa, combinada con el flujo de vientos del sureste que arrastran humedad tropical hacia la isla, continuará provocando este sábado aguaceros y tronadas.

De acuerdo con el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), condiciones variables persistirán en la región a medida que las bandas externas del sistema, que se mantiene prácticamente estacionario en el Caribe central, sigan llegando al área local.

“Esperamos que esas bandas sigan llegando a nuestra zona. Muchos de los aguaceros que se observan en el mar podrían desplazarse hacia el sur con la dirección de los vientos”, explicó el científico.

“Por ello, tenemos un riesgo elevado de inundaciones urbanas para las zonas del sur y este de Puerto Rico, mientras que el riesgo será limitado para porciones en el sur, interior, este y Vieques y Culebra”, precisó.

PUBLICIDAD

Advirtió que además se mantiene este sábado un riesgo de rayos con las tronadas más intensas.

De acuerdo con los estimados preliminares del SNM, entre el 20 y el 24 de octubre, los acumulados de lluvia asociados al Invest 98L, ahora la tormenta tropical Melissa, alcanzaron un máximo de 9.5 pulgadas en el barrio Mulas de Patillas.

Aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, Ramos indicó que las temperaturas y los índices de calor aún podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit.

Condiciones marítimas deterioradas

Por otro lado, el meteorólogo exhortó a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución ante condiciones marítimas deterioradas en aguas mar afuera del Atlántico y el pasaje de la Mona, donde se espera un oleaje de entre cinco y seis pies.