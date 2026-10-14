Se espera un día caluroso ante la llegada de un periodo más seco

La transición a un periodo más seco llevará a condiciones más calurosas para los puertorriqueños en los pueblos costeros y urbanos el miércoles.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Mariangelis Marrero Colón, explicó que las condiciones del tiempo se mantendrán variables con actividad de lluvia limitada.

“Será un día bastante despejado con una que otra nubosidad que te generaría algún aguacero pasajero durante las horas de la mañana, mayormente en el este”, apuntó la experta.

Los cielos despejados son los que darán paso al aumento de los índices de calor a entre 102 a 107 grados Fahrenheit.

“Si van a estar realizando actividades o trabajos al aire libre manténgase hidratados y tomen lapsos o periodos fuera de la exposición del sol”, recomendó Marrero.

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De acuerdo a Marrero, a medida que transcurra el día, este patrón cambiaría para el suroeste de Puerto Rico “porque tenemos un leve componente del este noreste, los vientos”.

“Toda esa actividad de lluvia en la tarde debe estar enfocándose un poco más en esos municipios del suroeste, Cabo Rojo, Lajas, incluso el oeste, Mayagüez y el oeste interior”, detalló.

Por otra parte, las condiciones marítimas se mantendrán con corrientes marinas moderadas en la costa norte y este de Puerto Rico y la isla municipio de Culebra.