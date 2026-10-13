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13 de octubre de 2026
83°Probabilidad de lluvias y tronadas
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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaguada dejará fuertes lluvias para el oeste y suroeste de Puerto Rico

En la mañana, se registró un fuerte evento de tronadas

13 de octubre de 2026 - 9:18 AM

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En la mañana se reportó una fuerte tronada en municipios de la costa norte central de Puerto Rico (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una vaguada estará dejando tiempo inestable para gran parte de Puerto Rico y dejará fuertes lluvias para la región oeste y suroeste del archipiélago durante la tarde del martes.

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Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Yidiana Zayas, el día se mantendrá bastante variable, aunque ya varios municipios de la costa norte central experimentaron un evento de tronadas.

“Estaba bastante intensa ya ha disminuido bastante, solo quedan aguaceros de leves a moderados”, aseguró Zayas, quien enfatizó que los municipios afectados fueron Toa Baja, Dorado, Vega Baja y pueblos aledaños.

“El resto del día va a continuar nublado y con actividad adicional hacia las horas de la tarde por eso tenemos un riesgo entre limitado a elevado a través de la zona, especialmente en zonas del interior hacia municipios del oeste y suroeste donde deben ver esa actividad más fuerte (de lluvias) durante horas de la tarde”, advirtió la meteoróloga.

Según la científica, los vientos se encuentran débiles por lo que se espera que la actividad de lluvia se mueva más lento.

Por otra parte, en las condiciones marítimas, el SNM espera un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico.

“Ese patrón debe continuar bastante similar por el resto de la semana”, añadió Zayas.

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Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorologíaLluviasServicio Nacional de Meteorología
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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