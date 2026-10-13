Vaguada dejará fuertes lluvias para el oeste y suroeste de Puerto Rico
En la mañana, se registró un fuerte evento de tronadas
13 de octubre de 2026 - 9:18 AM
13 de octubre de 2026 - 9:18 AM
Una vaguada estará dejando tiempo inestable para gran parte de Puerto Rico y dejará fuertes lluvias para la región oeste y suroeste del archipiélago durante la tarde del martes.
Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Yidiana Zayas, el día se mantendrá bastante variable, aunque ya varios municipios de la costa norte central experimentaron un evento de tronadas.
“Estaba bastante intensa ya ha disminuido bastante, solo quedan aguaceros de leves a moderados”, aseguró Zayas, quien enfatizó que los municipios afectados fueron Toa Baja, Dorado, Vega Baja y pueblos aledaños.
“El resto del día va a continuar nublado y con actividad adicional hacia las horas de la tarde por eso tenemos un riesgo entre limitado a elevado a través de la zona, especialmente en zonas del interior hacia municipios del oeste y suroeste donde deben ver esa actividad más fuerte (de lluvias) durante horas de la tarde”, advirtió la meteoróloga.
[Oct 13] 🌦️Variable conditions expected today— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 13, 2026
A limited to elevated flooding risk will be favored by light winds, enhancing slow-moving showers and t-storms mainly over the interior to western PR with higher rainfall accumulations. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/8vgt3Fglw7
Según la científica, los vientos se encuentran débiles por lo que se espera que la actividad de lluvia se mueva más lento.
Por otra parte, en las condiciones marítimas, el SNM espera un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y este de Puerto Rico.
“Ese patrón debe continuar bastante similar por el resto de la semana”, añadió Zayas.
🌊🟡 LOW TO MODERATE RIP CURRENT RISK | RIESGO BAJO A MODERADO DE CORRIENTES MARINAS— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 13, 2026
Swim near a lifeguard. Be weather aware! | Nade cerca de un salvavidas. ¡Manténgase atento a las condiciones del tiempo!#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/tXV4huodE8
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