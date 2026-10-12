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79°Lluvias y tronadas dispersas
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Continúa el riesgo de inundaciones para esta semana tras paso de vaguada

Las lluvias continuarán hasta mitad de semana en Puerto Rico

12 de octubre de 2026 - 7:22 AM

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Condiciones del tiempo para este lunes, 13 de octubre de 2026. ((Suministrada/NWS))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El riesgo de inundaciones en Puerto Rico continuará siendo elevado hasta mediados de esta semana debido al paso de una vaguada, informó este lunes el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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De acuerdo a la dependencia, el patrón de lluvias responde a un aumento en la humedad y la inestabilidad atmosférica “mientras una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera continúa sobre las islas y al oeste de estas”.

Las lluvias se esperaban en horas de la mañana para la zona sur y este. Mientras que en la tarde, para la zona interior y norte central de la Isla.

Una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera que se desplaza sobre las islas ha provocado el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre las aguas y los sectores expuestos al viento, bajo un flujo predominante del este-sureste”, detalla el informe del SNM.

Según la agencia federal, podrían caer hasta dos pulgadas de lluvias en “la mayor parte de la región”.

Como resultado, se esperan condiciones variables hoy, bajo un flujo del este-sureste, con aguaceros pasajeros y tronadas aisladas sobre las aguas y en los sectores expuestos al viento durante la mañana y la noche”, agrega el reporte.

Se espera que la vaguada se desplace hacia el oeste-noroeste y se aleje de la región después del miércoles.

“Limitado” el riesgo de calor

De otro lado, el SNM pronosticó un riesgo de calor limitado al comienzo de esta semana y exhortó a la ciudadanía a estar pendientes.

Mencionó además que para hoy habrá un riesgo bajo de corrientes marinas.

“Sin embargo, las corrientes marinas que representan un peligro mortal suelen ocurrir cerca de espigones, rompeolas, arrecifes y muelles”, sostuvieron.

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