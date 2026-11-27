Strobe Talbott, exreportero de la revista Time que posteriormente se desempeñó como subsecretario de Estado durante el mandato del presidente Bill Clinton y que más tarde dirigió la Brookings Institution, falleció el jueves a los 80 años.

Su hijo, Devin Talbott, confirmó que falleció pacíficamente tras una larga enfermedad en su residencia de East Hampton, Nueva York.

Talbott cursó sus estudios en Yale y Oxford, donde compartió alojamiento con Clinton. Durante su estancia en la universidad británica —tras haber realizado unas prácticas para la revista Time en Moscú—, la publicación le pidió que ayudara a traducir las memorias filtradas de Nikita Jrushchov, ex primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien fue destituido en 1964.

Talbott aceptó el encargo, lo que le valió cierta notoriedad siendo joven, además de un puesto en la revista.

Tras 21 años en Time —donde se centró en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ocupando cargos como jefe de la delegación en Washington y columnista de asuntos exteriores, según su biografía del Departamento de Estado—, recibió una llamada de Clinton, quien acababa de ser elegido presidente.

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Talbott se incorporó al Departamento de Estado en 1994, convirtiéndose rápidamente en subsecretario de Estado. Desde ese cargo, fue el artífice de la estrategia de la administración Clinton hacia Rusia y otros países que formaron parte de la Unión Soviética; asimismo, encabezó las negociaciones entre Estados Unidos e India tras las pruebas nucleares realizadas por este último país en 1998.

“Strobe fue un hombre bueno y brillante que hizo que nuestro mundo fuera más pacífico y seguro”, declaró Clinton tras conocerse el fallecimiento. Clinton recordó que, cuando Talbott traducía las memorias de Jrushchov en Oxford, a él le tocaba prepararle el desayuno cada día, y añadió: “De alguna manera, yo salí ganando en el trato”.

Tanto él como Hillary se mostraron “profundamente entristecidos” por la pérdida de “un amigo maravilloso y un ser humano excepcional”, afirmó. Posteriormente, ocupó el cargo de presidente de Brookings entre 2002 y 2017. Durante ese periodo, también presidió el Consejo de Política de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Talbott fue, además, autor de más de una docena de libros. Su última obra, titulada “Our Founders’ Warning: The Age of Reason Meets the Age of Trump”, se publicó en 2020.

Nació en Dayton, Ohio, en 1946; le sobreviven dos hijos, Devin y Adrian, y seis nietos.