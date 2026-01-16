Segundo día de las SanSe: el calor se sentirá mientras la lluvia se asoma
El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a las personas a mantenerse hidratadas y a tomar precaución
16 de enero de 2026 - 8:31 AM
Entre música, bailes y calles repletas de gente, el segundo día de las Fiestas de la Calle San Sebastián estará marcado por dos factores principales: un ambiente más caluroso de lo usual y aguaceros pasajeros que podrían desarrollarse durante la tarde.
De acuerdo con la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), aunque no se anticipan impactos significativos asociados al calor, las temperaturas por encima de lo normal para esta temporada podrían sentirse con mayor intensidad en áreas de alta concurrencia, como el Viejo San Juan.
“Las personas que van a las SanSe es importante que sepan que deben mantenerse hidratados porque entre tanta gente y con más multitud podría ser un poco incómodo”, explicó.
En horas de la tarde, aguaceros y tormentas aisladas podrían desarrollarse, principalmente en el oeste de Puerto Rico, con lluvias fuertes de corta duración, riesgo limitado de rayos y posibles inundaciones menores y localizadas, especialmente en sectores del oeste y suroeste de la isla.
Para el área de San Juan, Novoa anticipó aguaceros pasajeros durante la tarde, aunque aclaró que la actividad no debe ser significativa.
“Si pueden, lleven una mini sombrilla o busquen algún lugar para refugiarse. Cuando llueve en el Viejo San Juan, sabemos que los adoquines pueden tornarse resbaladizos. Así que tengan mucho cuidado”, señaló.
Para el fin de semana, anticipó que se esperan condiciones ventosas.
“Las personas que tengan carpas deben tener esto en consideración y amarrar objetos sueltos”, recomendó.
Pese a que este viernes continúa un riesgo moderado de corrientes marinas para el norte, indicó que una advertencia para pequeñas embarcaciones comenzará mañana a las 2:00 p.m. cuando se espera la llegada de una marejada del norte.
Los vientos fuertes, en combinación con la marejada, podrían generar condiciones picadas y peligrosas para nadar especialmente para la costa norte y este de la isla.
“Exhortamos a las personas a que estén pendientes porque es muy probable que emitamos un comunicado de riesgo alto de corrientes marinas y las playas no estarán aptas para bañistas”, destacó.
