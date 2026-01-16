Opinión
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Segundo día de las SanSe: el calor se sentirá mientras la lluvia se asoma

El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a las personas a mantenerse hidratadas y a tomar precaución

16 de enero de 2026 - 8:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Primer día de la edición 56 de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Entre música, bailes y calles repletas de gente, el segundo día de las Fiestas de la Calle San Sebastián estará marcado por dos factores principales: un ambiente más caluroso de lo usual y aguaceros pasajeros que podrían desarrollarse durante la tarde.

RELACIONADAS

De acuerdo con la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), aunque no se anticipan impactos significativos asociados al calor, las temperaturas por encima de lo normal para esta temporada podrían sentirse con mayor intensidad en áreas de alta concurrencia, como el Viejo San Juan.

“Las personas que van a las SanSe es importante que sepan que deben mantenerse hidratados porque entre tanta gente y con más multitud podría ser un poco incómodo”, explicó.

En horas de la tarde, aguaceros y tormentas aisladas podrían desarrollarse, principalmente en el oeste de Puerto Rico, con lluvias fuertes de corta duración, riesgo limitado de rayos y posibles inundaciones menores y localizadas, especialmente en sectores del oeste y suroeste de la isla.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas Una marea de gente ya comenzaba a "subir y bajar" las calles del Viejo San Juan desde temprano en la tarde del jueves
1 / 28 | SanSe 2026: así arrancó el primer día de fiesta. Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas - Carlos Rivera Giusti

Para el área de San Juan, Novoa anticipó aguaceros pasajeros durante la tarde, aunque aclaró que la actividad no debe ser significativa.

“Si pueden, lleven una mini sombrilla o busquen algún lugar para refugiarse. Cuando llueve en el Viejo San Juan, sabemos que los adoquines pueden tornarse resbaladizos. Así que tengan mucho cuidado”, señaló.

Para el fin de semana, anticipó que se esperan condiciones ventosas.

“Las personas que tengan carpas deben tener esto en consideración y amarrar objetos sueltos”, recomendó.

Pese a que este viernes continúa un riesgo moderado de corrientes marinas para el norte, indicó que una advertencia para pequeñas embarcaciones comenzará mañana a las 2:00 p.m. cuando se espera la llegada de una marejada del norte.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Los vientos fuertes, en combinación con la marejada, podrían generar condiciones picadas y peligrosas para nadar especialmente para la costa norte y este de la isla.

“Exhortamos a las personas a que estén pendientes porque es muy probable que emitamos un comunicado de riesgo alto de corrientes marinas y las playas no estarán aptas para bañistas”, destacó.

