Tarde activa de lluvias para el interior y oeste de Puerto Rico

Las regiones del interior, sur y oeste de Puerto Rico tendrán una tarde lluviosa debido a la humedad que será impulsada hacia el archipiélago por los vientos del sur y sureste.

Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Yidiana Zayas, las lluvias podrían además venir acompañadas de tronadas y por tanto recomendó precaución.

“Permanece un riesgo de inundaciones de limitado a elevado especialmente en zonas elevadas del sur y hacia el oeste de Puerto Rico”, apuntó la meteoróloga.

Por otra parte, las condiciones costeras se mantendrán más estables durante el día.

“Tenemos un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este y noroeste de Puerto Rico y también Culebra”, detalló Zayas.

Ya para la noche se espera que se vuelva a emitir una advertencia por la llegada de un segundo pulso de marejadas fuertes sobre la región que deteriorará estas condiciones durante el fin de semana.

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“Se pudiera extender todo el fin de semana, especialmente en esas playas expuestas al norte”, confirmó la científica.

A su vez, las condiciones localmente calurosas se mantendrán, especialmente para los pueblos costeros y urbanos, con temperaturas máximas entre los 85 a 89 grados Fahrenheit (F) “incluso en los 90 en algunas áreas”.