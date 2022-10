Los índices de educación de calidad y trabajo en Puerto Rico han ido decayendo. La educación es necesaria para la movilidad social, tanto como para lograr el aumento en la participación laboral. En los últimos 11 años, se han cerrado casi 700 escuelas públicas. Casi una quinta parte de los estudiantes no se gradúan de la escuela superior y solo la mitad se gradúa de la universidad.

Según José Caraballo Cueto, economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, existe un gran contraste en la isla, en donde hay desigualdades, hay personas analfabetas en el mismo país en donde hay personas que tienen dos y tres doctorados. La forma más eficiente de reducir dicha desigualdad es con un sistema educativo público que les provea acceso a las clases en mayor desventaja económica para que tengan una educación de calidad.

“Si lográramos mejorar el acceso a la educación pública a nivel escolar, nosotros pudiéramos resolver muchos temas que nos están agobiando en la actualidad: la criminalidad, la alta desigualdad que tenemos, la contaminación; muchas personas contaminan porque desconocen, no saben que el uso inadecuado del plástico eventualmente termina en el mar, no saben la importancia de reciclar. Si nosotros pudiéramos resolver ese problema pudiéramos ser, no solamente un país más competitivo, sino un país más sano en términos de la cohesión social”, expresó Caraballo en la serie especial Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo, parte del podcast En PR con Luis Alberto Ferré Rangel en colaboración con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. La serie se publica semanalmente en las distintas plataformas de podcasts.

El salario mínimo de Puerto Rico es de $8.50 la hora; se actualizó el 1 de enero de 2022, luego de más de 12 años con el salario mínimo de $7.25. Junto con el aumento de salario, subieron los precios de los alimentos, la vivienda, alquileres, luz y agua, provocando que, a pesar del aumento salarial, el dinero no rindiera.

En agosto de 2022, 69,000 personas estaban desempleadas. El 53.5% de esas personas, fueron despedidas de sus puestos.

En los últimos años han ocurrido eventos que han incidido en el deterioro de la movilidad social. Los huracanes, terremotos y pandemia han provocado un aumento en la desigualdad social. Las clases con menor ingreso han sido las más afectadas.

Sin embargo, para el economista, hay esperanza. “Me da mucha esperanza el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Está sumamente activo a través de todo Puerto Rico. Antes de María, ya uno lo veía fortaleciéndose, pero después de María son muchas las colaboraciones que se han dado. Hay incluso fundaciones de Estados Unidos que ya tienen proyectos permanentes aquí”, acentuó Caraballo.