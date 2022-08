Los casos confirmados de viruela símica en Puerto Rico superaron el centenar en pasados días, confirmó este martes la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona.

La funcionaria precisó que, según los datos más recientes recopilados por la agencia, unas 113 personas se habían contagiado con este virus, que suele transmitirse por medio de contacto cercano con el individuo infectado.

La información supone que, desde el sábado, se han confirmado unos 14 casos adicionales, toda vez que, hasta el pasado viernes, la cifra de contagio permanecía en 99, de acuerdo con el boletín que el Departamento de Salud publicó en el fin de semana.

A los 113 contagios confirmados, se le suman otros 39 que se encuentran bajo vigilancia como casos sospechosos, al tiempo que Salud ha identificado unos 36 contactos de las personas que ya arrojaron positivo a la llamada viruela del mono.

Pese a que, de los 113 casos, 111 corresponden a personas residentes en Puerto Rico, y desde el mes pasado se ha detectado transmisión comunitaria del virus, Cardona expresó que el panorama en el archipiélago es más alentador que en otras jurisdicciones.

“No diría que (está) controlado. Lo que diría es que el ritmo de infección va más lento. Siempre dijimos que no vivimos solos en el mundo, sabíamos que en algún momento llegaba. El mundo tiene más de 42,000 casos. Estados Unidos tiene también decenas de miles de casos […] No obstante, aunque sí va a un ritmo que nos preocupa, no es tan dramático como en Nueva York, España o Bélgica. Pero el patrón de quiénes son las personas afectadas es el mismo que se está viendo en otros países del mundo”, subrayó Cardona.

Hasta el momento 111 de los 113 infectados en Puerto Rico son varones, dijo la infectóloga pediátrica. En la mayoría de los casos, como ha sido la tendencia a nivel global, se trata de hombres que se identifican como homosexuales o bisexuales y que han sostenido relaciones íntimas en las tres semanas previas, indicó Cardona.

Según el último boletín de Salud, tres de cada cuatro personas contagiadas había tenido actividad sexual en los últimos 21 días, al tiempo que los síntomas más frecuentes eran erupciones en la piel (95.9%), linfadenopatía (53.1%) y escalofríos (45.9%).

“Cuando hablamos de contacto cercano o contacto directo el género o el sexo no tiene nada que ver, esto tiene que ver con exposición o comportamiento que nos expone a poder (contraer), el agente infeccioso, en este caso, la viruela símica. Puede cambiar (el patrón). Ya tenemos dos mujeres entre los casos confirmados en Puerto Rico, no es exclusivo de hombres o de pertenecer a una comunidad o (una orientación) sexual, tiene que ver con exposición y riesgo”, dijo la doctora.

Hasta el momento, unas 1,482 personas en Puerto Rico habían recibido la vacuna Jynneos, que se utiliza para mitigar el riesgo de contagio o gravedad de la enfermedad entre quienes puedan haber estado expuestos a la viruela del mono. Cardona destacó que ayer, lunes, se cumplía el término para que los primeros vacunados completaran el ciclo con una segunda dosis.

En Puerto Rico, dijo Cardona, hay disponibles unos 2,000 frascos de la vacuna que, tras unos ajustes en el método de administración, representan cerca de 10,000 dosis.