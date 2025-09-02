Acusan a un hombre de matar a un niño que jugaba a tocar el timbre en casas de Texas

Las autoridades del condado de Harris acusaron este martes a un hombre de asesinato por el tiroteo en el que murió un niño mientras jugaba a tocar timbres en su vecindario de Texas.

León Gonzalo Jr., , de 42 años, fue acusado de asesinar a Julián Guzmán, de 11 años, en un incidente ocurrido la noche del sábado pasado en un vecindario al este de Houston.

El niño y sus amigos estaban jugando a tocar el timbre de las puertas del vecindario, incluida la vivienda de Gonzalo Jr.

Segundos después de que los niños hicieron la broma, un hombre salió de la casa y comenzó a disparar mientras los pequeños huían, según relataron testigos al Departamento del Alguacil de Harris.

El pequeño fue alcanzado por las balas y se desplomó en la calle, y aunque un equipo de emergencia lo trasladó al hospital, murió el domingo.