Así será el debate entre Tim Walz y JD Vance, candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos

Un estrado, sin cortes de micrófono y sin público

No habrá declaraciones de apertura y Vance -que ganó un lanzamiento de moneda para determinar el orden de las declaraciones de cierre- eligió tener la última palabra.

Los candidatos tendrán dos minutos para responder a las preguntas de los moderadores - Norah O’Donnell , la presentadora de ‘CBS Evening News’, y Margaret Brennan , quien presenta ‘Face the Nation’- y, después, el rival tendrá dos minutos para responder.

En esta ocasión los candidatos no estarán sentados, sino de pie delante de un podio en los estudios de CBS en Midtown Manhattan, en los que no habrá público.

Fertilidad, gatos y resentimiento

Por su parte, Walz también ha estado en el ojo de la polémica porque evocó su experiencia personal para presentar un argumento político sobre la necesidad de proteger la fecundación in vitro (FIV) y el acceso a la atención de la salud reproductiva. No obstante, su mujer reveló que no utilizaron este tratamiento, como habían dado a entender en comentarios anteriores.