¿Quién es Tim Walz? Lo que debes saber sobre el candidato que Kamala Harris seleccionó para la vicepresidencia

Aunque Walz no es de uno de los cruciales estados “murallas azules” como Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, donde ambos lados creen que necesitan ganar, Minnesota está justo al lado. También podría asegurar que Minnesota siga en manos de los demócratas. Esto es importante porque el expresidente Donald Trump ha presentado a Minnesota como un estado en disputa este año, a pesar de que el estado no ha elegido a un republicano para un cargo estatal desde 2006. Un candidato presidencial del GOP no ha ganado el estado desde la aplastante victoria del presidente Richard Nixon en 1972, pero Trump ya ha hecho campaña allí. Cuando el gobernador demócrata Mark Dayton decidió no buscar un tercer mandato en 2018, Walz hizo campaña y ganó el cargo con el lema “One Minnesota”. Walz también habla con soltura sobre temas que importan a los votantes en el Rust Belt. Ha sido un defensor de las causas demócratas, incluyendo la organización sindical, los derechos de los trabajadores y un salario mínimo de $15 por hora.