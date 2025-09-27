Opinión
27 de septiembre de 2025
79°nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Autoridades federales sancionan a agente del ICE por empujar a mujer en Nueva York

El altercado en Nueva York ocurrió el jueves en 26 Federal Plaza en Manhattan

27 de septiembre de 2025 - 10:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El altercado, captado en videos que se difundieron rápidamente en las redes sociales, ocurrió después de que el esposo de la mujer fuera arrestado en un tribunal de inmigración en la ciudad de Nueva York. (Pamela Smith)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un agente federal de inmigración que empujó a una mujer ecuatoriana al suelo en un tribunal de Manhattan está “siendo relevado de sus funciones actuales”, dijo el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en una inusual reprimenda a uno de sus agentes.

El altercado, captado en videos que se difundieron rápidamente en las redes sociales, ocurrió después de que el esposo de la mujer fuera arrestado en un tribunal de inmigración en la ciudad de Nueva York.

Las imágenes muestran a la mujer acercándose al agente tras el arresto de su esposo, suplicándole en español y, en un momento dado, reclamándole que a él no le importaba nada, antes de que el elemento la empujara contra una pared y luego al suelo en un pasillo abarrotado.

“La conducta del agente en este video es inaceptable y no está a la altura de la de los hombres y mujeres del ICE”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS que supervisa la aplicación de la ley de inmigración, refiriéndose por sus siglas en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. “Nuestros agentes del ICE cumplen con los más altos estándares profesionales y este agente está siendo relevado de sus funciones actuales mientras llevamos a cabo una investigación completa”, añadió.

Es poco común que el DHS del gobierno del presidente Donald Trump discipline a los agentes de inmigración por tácticas agresivas en Estados Unidos.

El altercado en Nueva York ocurrió el jueves en 26 Federal Plaza en Manhattan, un edificio gubernamental que alberga un tribunal de inmigración y se ha convertido en un foco local de arrestos y detenciones en la ofensiva de inmigración del gobierno federal.

La agencia ha defendido su práctica de ordenar a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas que arresten a personas en audiencias de tribunales de inmigración, lo que a veces ha producido escenas caóticas.

