NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bebé de dos meses detenido en centro para migrantes en Texas es atendido por bronquitis

El infante, llamado Juan Nicolás, fue trasladado el lunes junto a su madre a un hospital local

17 de febrero de 2026 - 7:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El bebé, llamado Juan Nicolás, ha estado “constantemente enfermo” desde que llegó a Dilley, “vomitando y con problemas respiratorios”, detallaron fuentes. (Eric Gay)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Austin- Un bebé de dos meses, detenido junto a su madre en un centro de detención para migrantes en Texas, ha sido diagnosticado con bronquitis tras ser llevado de urgencia al hospital, según ha informó hoy un congresista demócrata.

RELACIONADAS

La familia ha estado privada de su libertad por más de tres semanas en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, el único en Estados Unidos donde actualmente se retienen a familias migrantes, según detalló el legislador Joaquín Castro en sus redes sociales.

El bebé, llamado Juan Nicolás, fue trasladado el lunes junto a su madre a un hospital local y ya se encuentran de vuelta en el centro detención. En las últimas horas, el menor ha estado “inconsciente”, detalló el congresista en su cuenta de la plataforma X.

Esta mañana un juez de migración informó a su madre que serían deportados, pero no le entregó más detalles sobre a dónde o cuándo.

“Su vida está en riesgo por culpa de la crueldad monstruosa” del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, en inglés)“, escribió Castro.

El bebé, llamado Juan Nicolás, ha estado “constantemente enfermo” desde que llegó a Dilley, “vomitando y con problemas respiratorios”, detalló el congresista demócrata en un video ayer.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El traslado al hospital tuvo lugar a última hora del lunes, según detalló el legislador. De acuerdo con la oficina del sheriff del Condado de Frio, la policía de Dilley fue requerida ayer en el centro, según informó hoy una portavoz a EFE.

Más de 1,400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para las menores y comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración a EFE.

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en Estados Unidos ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.

Tags
Breaking NewsInmigrantesTexasBebésServicio de Inmigración y Control de AduanasICE-HSIDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
